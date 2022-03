ISTERIE la benzinărie! Cozi kilometrice pentru a face un plin

La mai multe benzinării s-au semnalat scumpiri ceea ce i-a determinat pe oameni să alimenteze de urgență.







În ceea ce privește orașul Constanța, traficul se desfășoară cu greutate pe mai multe bulevarde din cauza faptului că oamenii vor să alimenteze rapid mașinile cu combustibil, fapt ce duce la formarea de cozi kilometrice.







Ministrul Energiei, Virgil Popescu, face un apel la calm şi dă asigurări că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Astăzi preţul la benzină şi la motorină a atins un preţ record în câteva minute în judeţul Bihor: 11,10 lei/litru, iar specialiștii nu au vești bune pentru perioada următoare.







"România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți.



Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI", scrie Virgil Popescu, ministrul Energiei pe pagina sa de socializare.















Românii iau cu asalt benzinăriile după ce prețul benzinei a explodat și a ajuns la 11 lei litrul.