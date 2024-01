Judeţul Constanţa a înregistrat un record absolut al numărului de contracte de muncă

Potrivit Ministerului Muncii, anul trecut s-a încheiat cu două recorduri, atât în privința numărului mediu de salariați, cât și în privința numărului de contracte individuale de muncă: numărul mediu de contracte de muncă a fost, în 2023, de 6.725.745, cu aproape un milion în plus față de 2013, când numărul acestora a fost de 5.747.294; numărul mediu de salariați a fost, în 2023, de 5.747.294, cu peste 600.000 în plus față de 2013, când numărul acestora a fost de 5.118.774. Ca urmare, numaiîn ultimul an, numărul mediu de contracte de muncă active a crescut cu 63.169 față de 2022, fiind cea mai mare creștere din ultimii 5 ani. De asemenea, numărul mediu de salariați este cu 90.764 mai mare față de 2022.„Este o dinamică ce ne arată că piața muncii din România este din ce în ce mai atractivă. Cu cât reușim să avem politici de ocupare mai eficiente și cu cât combatem mai bine munca nedeclarată, cu atât avem banii necesari pentru creșterea pensiilor românilor. De aceea, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Ocupare a Forței de Muncă au roluri esențiale. Nu ne oprim aici, vrem ca salariații să aibă un nivel de specializare și mai ridicat, la nivelul solicitat de către angajatori. În felul acesta și veniturile salariale urmează să crească”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale.Cele mai multe contracte noi de muncă din ultimul an au fost încheiate în domeniul comerțului cu ridicata si cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor. Cele mai multe contracte de muncă noi, în 2023, s-au înregistrat în București, respectiv 543.589, și în județele Ilfov (128.795), Cluj (113.631) și Constanța (101.299).