Lege promulgată: Instituțiile publice vor fi obligate să ofere sprijin proprietarilor de locuințe

Proprietarii vor putea să-și reabiliteze sau consolideze mai ușor locuințele în caz de cutremur, conform unei legi care a fost promulgată joi.Inițiatorii legii spun că până în prezent cadrul birocratic mai mult i-a încurcat pe proprietarii care doreau să-și consolideze locuințele.Deputata USR Diana Stoica anunță că în lege au fost introduse mai multe măsuri de sprijin pentru proprietari și asociații, relatează News.ro„A fost eliminată regula absurdă a unanimității. De acum înainte, ca în orice democrație, decizia de a locui într-o clădire protejată, adică, de a începe reabilitarea sau consolidarea unei clădiri, se va lua de către jumătate plus unu dintre proprietari. Nimeni nu are dreptul să pună în pericol viața altcuiva. A fost scăzută de la 25 de ani la 5 ani perioada de la care poate fi înstrăinată o locuință reabilitată fără a rambursa costurile lucrărilor. Nu contează cine e proprietar, atâta vreme cât acea locuință este mai rezistentă și mai pregătită de cutremur”, a explicat Diana Stoica.De asemenea, inițiatorii au „introdus un mecanism de sprijinire a inițiativelor proprii, în condițiile în care statul nu are capacitatea să facă tot ce trebuie făcut și sunt prioritizate instituțiile publice, spitalele, unitățile de învățământ.”„Concret, proprietarii sau asociațiile din clădirile încadrate la risc seismic 1 și 2 vor avea posibilitatea să obțină credite de reabilitare seismică garantate de stat pentru lucrările de reabilitare. Au fost scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauțiuni toate acțiunile în justiție efectuate de autoritățile publice pentru demararea lucrărilor”, a precizat parlamentarul USR.De asemenea, toate instituțiile publice cu prerogative în domeniu vor fi obligate să acorde autorităților locale sprijinul și informațiile necesare pentru demararea procedurilor de reabilitare și consolidare.