MINISTRUL TURISMULUI, LA CONSTANŢA! Se decide soarta plajelor turistice! "Domnul primar ar vrea să preia plajele. Nu este o strategie bună" / LIVETEXT

Daniel Cadariu: "Am apelat la Ministerul Mediului pentru a găsi o soluție pentru acele plaje extinse. Am putut emite o ordonanță de urgență. Am apelat la domnul Barna, astfel încât și în 2023 acele plaje lărgite să poată fi folosite în scop turistic. Mulțumesc autorităților locale din Constanța pentru sprijinul acordat și pentru că au facut posibilă această întâlnire. Trebuie să găsim o soluție în ceea ce înseamnă amenajarea turismului românesc"







Barna: "Trebuie să realizăm lucrări de protejare a litoralului românesc. Sunt șantiere în lucru, sunt lucrări de construcții și tocmai din acest motiv vom crea plaje noi. Și anul trecut și anul acesta am căutat și am găsit soluții tranzitorii. Indiferent cine este ministru sau primar. Anul trecut am vorbit de șantier în lucru, anul acesta deja am avut plajele intabulate. Vom reglementa anul viitor situația astfel încât aceste plaje să fie exploatate. S-a rezolvat și problema nisipului. S-au cautat soluții mai bune de material disponibil. Trebuie să înțelegem toți că vorbim de o perioadă tranzitorie"



Barna: "Legal, construcțiile noi nu se pot realiza dacă nuexistă PUZ. Suntem în octombrie. Avem la dispoziție câteva luni pentru a discuta cu autoritățile locale. Soluțiile vor fi de moment pe perioade scurte. Contractele expirate sunt o problemă juridică. Trebuie să vedem dacă acestea pot fi prelungite."







Barna: "Suntem în plin proces de implementare a unor proiecte de anvergură. Avem nevoie de proceduri de reglementare. Nu cred că este momentul să trecem plajele la administrația locală. Eu zic că ar trebui să fie finalizate. Trebuie să luam decizii pe termen lung. Nu putem să discutăm despre transferul unor plaje, dacă noi nu știm cum vor fi aceste plaje. Amenajarea plajelor din punct de vedere turistic nu trebuie să se facă decât la Constanța. Deciziile sunt luate inclusiv de senatorii sau deputații constanteni care reprezinta orașul la București"



Barna: "În ciuda contractelor existente, au fost foarte multe construcții ilegale pe plaje și o știți foarte bine. S-a găsit soluția amendării contractului printr-o ordonanță de urgență, s-au pus șezlonguri pe plaje. Vom găsi întotdeauna soluții pe viitor"



Barna: "Din câte știu, ABDL a făcut foarte puține contracte cu noi. Dacă vom ajunge la o procedură nouă și să ne ocupăm de cele 129 de porțiuni de plaje, vă asigur că nu o să fie nicio secretomanie. Va exista transparență"







Barna: "Am înțeles că este depusă o inițiativă în Parlament. Domnul primar ar vrea să preia plajele. Răspunsul meu vi l-am spus mai devreme. Nu este momentul să facem acest lucru acum. Nu este o strategie bună. Legea spune că plajele trebuie să fie în proprietatea publică a statului român și așa este. Nu avem de ce sa dăm plajele către Primăria Constanța. Sunt mai mulți primari prin această zonă care doresc preluarea plajelor..."







Barna: "Există de multe ori blocaje. Procedurile sunt complicate. Soarta plajelor din Rezervație ne interesează. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu hotelierii din Delta, la Minister. Este nevoie de suplimentare de personal în perioada sezonului. Ma refer la plaja Corbu. Acolo am înțeles că vara nu sunt salvamari. Trebuie să protejam plajele sălbatice. Nu le putem transforma în Mamaia"







În această dimineaţă a avut loc o şedinţă de lucru în Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ. Subiectul principal a fost dezvoltarea plajelor turistice. La şedinţă au participat printre alţii Ministrul Mediului Tanczos Barna, preşedintele CJC, Mihai Lupu, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac şi prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.