Noi acțiuni de regenerare urbană la Palatul Copiilor Constanța

Zilele trecute, 44 de voluntari constănțeni, adulți și copii, s-au implicat în cea de-a doua ediție a evenimentului „Curățenia de primăvară” de la Palatul Copiilor, continuând demersurile de regenerare urbană a acestui spațiu. Menţionăm că acest eveniment face parte din programul strategic „Natură Urbană - Oxigen pentru Constanța”, dezvoltat de Asociația „Act for Tomorrow”, Primăria Constanța, Inspectoratul Școlar Județean și Palatul Copiilor Constanța. Activitățile de amenajare și plantare desfășurate în zona pistei de karting de la Palatul Copiilor au contribuit la adaptarea acestui loc într-un spațiu verde și sustenabil, aducând numeroase beneficii comunității și mediului înconjurător.Voluntarii au tăiat vegetația spontană și lăstărișul, au îndepărtat materialul vegetal strâns, au toaletat arborii, arbuștii și gardul viu și au îndepărtat arborii uscați care erau în pericol de cădere. Vegetația îndepărtată a fost pregătită pentru tocare și va fi folosită ulterior în amenajări și în pădurile urbane existente, ea fiind transformată în compost natural, contribuind la producerea unui îngrășământ ecologic.În plus, au fost însămânțati 600 mp de pajiște urbană cu flori perene, devenind astfel una dintre cele mai mari case pentru polenizatorii urbani din Constanța. Spațiul creat a fost încununat și cu 2.500 de fire de lavandă care vor aduce parfum și culoare zilelor de vară. Acțiunea a inclus și plantarea de arbori, arbuști și plante perene, care vor aduce culoare și parfum spațiului și vor îmbunătăți biodiversitatea locală. „Suntem extrem de recunoscători pentru implicarea comunității constănțene în acest proiect de regenerare urbană. Împreună, demonstrăm că prin eforturi comune putem transforma spațiile urbane în locuri pline de viață și culoare, aducând numeroase beneficii mediului și comunității. Ne propunem să transformăm curtea Palatului Copiilor într-un un spațiu comunitar verde și curat, un loc de relaxare, recreere și învățare, pentru copii și adulți deopotrivă”, a declarat președintele Asociației „Act for Tomorrow”, Andrei Coșuleanu.