Nu vă ratați șansa! Se anunță premii incredibile la loto săptămâna aceasta

Noi trageri loto norocoase se anunță pentru joi, 9 noiembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.860 de câștiguri în valoare totală de peste 2.063.000 de lei.Reportul pus la bătaie la Loto 6/49 la categoria I este în valoare de peste 7,60 milioane de lei, iar la Noroc este in joc o sumă de peste 7,81 milioane de lei. De asemenea, la Joker categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,68 milioane de lei, iar la Noroc Plus se categoria I, este în joc un report de peste 572.600 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 136.000 de lei, iar la categoria a II-a, la este pusă la bătaie suma de aproximativ 68.000 de lei. Nu în ultimul rând, la Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 69.900 de lei.Tragerile loto le veți putea urmări, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.La tragerea Joker de duminică, 5 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 664.109,24 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cluj Napoca. De asemenea, la categoria a III – a Joker, a fost câștigat premiul în valoare de 67.996,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța.