O nouă acțiune de donare de sânge la Năvodari

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța organizează sâmbătă, 18 noiembrie, între orele 8.30- 13.30, o acțiune de donare de sânge la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă din Năvodari (strada Sănătății nr. 2). Sunt așteptate toate persoanele din Năvodari și localitățile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional. Potrivit șefului CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă, pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani (pentru prima donare 18-60 de ani, în funcție de evaluarea medicală) cu greutatea peste 50 kg (în funcție de înălțime, constituție), care nu au suferit de hepatită virală de tip B sau C, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă, boli autoimune etc.Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge. Atenție! Cu trei zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice. Totuși, în ziua donării se recomandă un mic dejun ușor (sandwich-uri, fructe, lactate) și minim 500 ml lichide. La final, cei care efectuează o donare completă (450 ml sânge) beneficiază la cerere de:o alocație de hrană sub forma unui card în valoare de 66.99 lei, o zi liberă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, elevi, studenți și militari. În plus, se face decontarea cheltuielilor de transport în comun, în ziua donării între localitatea de domiciliu și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.