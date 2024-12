O nouă criză amenință sectorul Horeca din România. „Nesiguranța și impredictibilitatea sunt cele mai rele lucruri”

Lipsa forței de muncă și schimbările legislative frecvente vor reprezenta cele mai mari provocări pentru antreprenorii și managerii din sectorul hotelier și al restaurantelor în anul 2025, conform unui studiu, arată Mediafax.







Datele Hospitality Culture Institute au fost obținute și analizate în urma unui sondaj de opinie, derulat în lunile octombrie și noiembrie, la care au participat 200 dintre cei mai reputați manageri și antreprenori din Horeca, ale căror afaceri totalizează peste 25% din cifra de afaceri a sectorului,







Astfel, 37,6% dintre decidenții din Horeca consideră că principala încercare a anului următor o va constitui lipsa personalului, 27, 6% se tem de schimbările legislative și reglementările guvernamentale, iar un procent de 22,7% cred că instabilitatea economică își va spune cuvântul.







„După ce am rezolvat o criză sanitară, am trecut peste efectele unui război la graniță ce a influențat masiv lanțul de aprovizionare, am integrat, cu greu creșteri de peste 50% la materia prima folosită și am mai dansat cu o inflație în 2024, ne pregătim ca, din 2025 să integrăm și o criză financiar - administrativă”, punctează Florin Maxim, fondatorul organizației.







„Nesiguranța și impredictibilitatea sunt cele mai rele lucruri care se pot întâmpla mediului antreprenorial, în general, dar, mai ales, celui al ospitalității care integrează atât de multe verticale din economie”, adaugă el.







Pe de altă parte, anul 2025 va aduce cea mai mare creștere a segmentului de QSR (Quick Service Restaurant) & Fast Casual au precizat mai bine de 41,4% dintre managerii Horeca, pe când 29,3% sunt de acord cu dezvoltarea și mai accentuată a zonei de take- away și livrări. Totodată, în 2025, vom asista la o înflorire a segmentului de fine dining și experiențe culinare.







Începând cu 2025, dar și în anii care urmează, sustenabilitatea va schimba fața industriei de ospitalitate consideră un procent de 51, 4% dintre decidenții industriei. Aceasta și toate modificările pe care le impune un business sustenabil fac parte din strategia de viitor a Horeca.







Sustenabilitatea atrage după sine și alte măsuri care pot menține competitivă industria ospitalității. Care sunt acestea? Inovațiile în servicii și meniu menționează 55,8% dintre managerii chestionați, investițiile în marketing și publicitate ( 21,5%) și reducerea costurilor operaționale ( 18,8%).







La capitolul profitabilitate, veniturile pentru anul 2025 vor rămâne relativ constante, cred 33,1% dintre liderii industriei Horeca, 29,3% se aşteaptă la o creştere uşoară a câștigurilor, în vreme ce 23.8% anticipează o uşoară scădere a marjelor, potrivit sondajului.