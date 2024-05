O nouă zonă de agrement pentru constănțeni. Aceasta va fi amenajată în zona Brătianu

Primăria Constanța a făcut demersuri pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului situat în zona Cora Brătianu. Potrivit reprezentanților municipalității, odată intrate în domeniul public, terenurile nu mai pot fi înstrăinate. Astfel, prin H.C.L. nr. 513/2023 s-a aprobat apartenența terenului situat la intersecția dintre strada Cumpenei și bulevardul I. C. Brătianu, cu suprafața de 5.580 mp și a terenului situat pe strada Cumpenei nr. 61 C, cu suprafața de 2.177 mp, la domeniul public al municipiului Constanța, cu destinația de spațiu verde.În vederea unei utilizări mai eficiente a terenurilor, departamentul de specialitate din cadrul Primăriei a realizat documentația necesară pentru procedura de alipire a acestora. Astfel, în luna martie a acestui an, proiectul de hotărâre a fost aprobat de consilierii locali. Terenul cu o suprafață de aproximativ 8.000 mp a intrat în circuitul public, fiind redat comunității. Zona va fi valorificată în interesul constănțenilor, aici fi amenajate spații pentru petrecerea timpului liber.