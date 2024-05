În distribuția operei ”Don Giovanni”, numeroși soliști invitați

În această săptămână, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă opera „Don Giovanni”. Evenimentul are loc sâmbătă, 25 mai 2024, începând cu ora 19:00 și are în distribuție o serie de soliști invitați: Dominic Cristea (București), Marius Goșa (Timișoara), Anastasia Türköz (București), Edith Adetu (București), Marius Turtoi, Camelia Cuzub (București), Adrian Pîrlea, Andrei Miclea (București), acompaniați de orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.„Don Giovanni” este o operă a cărei muzică a fost compusă de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret scris în limba italiană de Lorenzo da Ponte. Premiera absolută a operei a avut loc la Praga, la „Ständetheater”, pe data de 29 octombrie 1787, sub conducerea muzicală a compozitorului.Regia artistică: Beatrice Rancea. Scenografia: Constantin Ciubotariu. Costume: Doina Levintza. Conducerea muzicală: Cătălin Țoropoc (București). Maestru cor: Adrian Stanache.Biletele pot fi achiziționate de pe www.tnobconstanta.ro/bilete și de la Agenția Teatrului.