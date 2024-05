Pasionații de frumusețe sunt invitați weekendul acesta la City Park Mall să afle ultimele trenduri din domeniu

City Park Mall Constanța anunță o noua ediție a evenimentului Beauty Days, care va avea loc în perioada 24-26 mai, între orele 12:00-18:00. Evenimentul promite trei zile de răsfăț și tendințe noi în universul frumuseții, cu activități și oferte speciale pentru vizitatori.Gazda evenimentului va fi nimeni alta decat cunoscuta Diana Munteanu, care va informa publicul despre noutățile din lumea îngrijirii și frumuseții zilnic, între orele 16:00-19:00.La evenimentul Beauty Days din acest an vor participa brand-urile Douglas, Beautik, Kiehl’s, Epil Point, Belher, Cupio, Xpert Beauty, Yves Rocher, Wicked.33, World Class, Creative Department Barbershop – V.D.V Architect și Iaki SPA.Astfel, în perioada 24-26 mai, Douglas oferă superpromoții, cu reduceri de până la 30% pentru achizițiile cu Douglas Beauty Card și 20% reducere la produse de îngrijire corporală pentru achiziții de minimum 70 lei. La standul Douglas, vizitatorii se vor putea bucura de unul dintre cele 500 de cadouri și vouchere cu 25% discount la achiziții de minimum 99 lei, plus servicii gratuite de machiaj, oferite de un makeup artist certificat.Beautik, curator de parfumuri și produse de îngrijire high-end, va aduce o selecție impresionantă de produse de lux și va oferi consiliere personalizată pentru identificarea parfumului perfect, invitând vizitatorii să descopere brandurile prietenoase cu natura.Kiehl’s va oferi consultații gratuite pentru diagnoza tenului, folosind instrumente spciale, precum Dermareader, iar fiecare consultație va include mostre gratuite și un voucher de 15% reducere pentru achiziții ulterioare în magazin, plus un serviciu de răsfăț prin aplicarea unor produse în magazin.Epil Point propune oferta Eximia cu 7 + 3 ședințe cadou, valabilă în perioada 1-31 mai, cu programări pe www.epilaredefinitivaconstanta.roBelher vine cu o tombolă în cadrul căreia vizitatorii pot câștiga unul dintre cele 11 premii oferite, în valoare totală de 600 euro. Cunoscutul brand va oferi și vouchere de 100 RON pentru achiziții de peste 390 RON, cadouri pentru cei care postează pe Instagram, plus reduceri de până la 50% la produse și servicii.Cupio va avea un make-up artist disponibil zilnic, între 12:00-20:00, și va oferi 200 de vouchere cu 20% discount la toate produsele de make-up, valabile pe durata evenimentului Beauty Days.Xpert Beauty va oferi sesiuni de make-up cu produse de la Andreia Professional și sesiuni de hairstyling cu produse de la Moroccanoil, alături de vouchere de extra-reducere și mostre gratuite pentru vizitatori.Yves Rocher va oferi servicii de diagnosticare a tenului cu aparate speciale, mostre gratuite, reduceri de 40% la toate produsele de îngrijire a tenului, plus un demachiant oferit cadou pe durata evenimentului, alături de 30% reducere pe loc prin programul de fidelitate.Wicked.33, un brand fashion ce promovează diversitatea și originalitatea, va personaliza pe loc piese vestimentare din colecția "GENESIS", încurajând vizitatorii să își exprime stilul și autenticitatea.Creative Department Barbershop – V.D.V Architect îl va aduce duminică, 26 mai, pe Vica Daniel-Cătălin. Acesta este unul dintre puținii frizeri din România care practică DIAGNOZA, serviciul de consultanță corect. El va fi prezent duminică între 16:00-19:00 pentru a realiza transformări creative de hairstyling, personalizate în funcție de nevoile clienților.Iaki SPA va oferi terapii corporale inovatoare și tratamente faciale speciale, la tarife reduse, pe durata evenimentului. Nu vor lipsi nici serviciile spa de lux, bazate pe ritualurile IAKI Candle Oil și Merveille Arctique by Thalgo, precum și terapii complexe precum COOLIFTING și Spiruline Detox, cu microdermoabraziune gratuit.Pentru mai multe informații despre City Park Mall Constanța și Beauty Days, vizitați city-park.ro Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Nomasvello, World Class, Locar Wash, Christian Tour, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.