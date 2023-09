Persoanele vârstnice sunt o forţă în procesul de dezvoltare a societăţii

Ziua de 1 Octombrie a fost desemnată încă din anul 1991, ca Zi Internaţională a Persoanelor Vârstnice, o zi specială pentru toţi, tineri şi vârstnici deopotrivă. În toate societăţile, persoanele de vârsta a treia au jucat şi joacă un rol inestimabil, deschizând calea, ocrotind, călăuzind paşi, sfătuind cu suflet şi înţelepciune mințile si inimile copiilor si nepoţilor. „Orice am face, oricât de buni am fi în domeniul în care activăm, oricât de mult succes am avea, totuși ne lipsește un lucru pe care doar vârstnicii ni-l pot da: înțelepciunea clădită în bucuriile și încercările vieții. Obiectivul general al societății trebuie să fie mereu recunoașterea persoanelor vârstnice ca o forţă în procesul de dezvoltare a societăţii prin împărtăşirea experienţei şi cunoştinţelor acumulate de acestea şi, nu în ultimul rând, prin creşterea participării lor la viaţa activă.Cu aceasta ocazie și nu numai, colectivul Casei Județene de Pensii Constanța dorește sa transmită tuturor sentimentul de prețuire și asigurarea ca suntem şi vom fi mereu în sprijinul dumnealor”, este mesajul reprezentanţilor Casei Judeţene de Pensii.