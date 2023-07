Primele curse aeriene din Haifa către România, din septembrie

Compania aeriană Universal Air, cu sediul în Malta, intenționează să opereze curse între Israel și România, precum și curse charter destinate pieței românești. Compania a început să opereze, din acest an, curse din Haifa (Israel), un oraș unde trăiește cea mai mare comunitate de israelieni de origine română, iar în viitorul apropiat își propune să ofere mai multe opțiuni de zbor pentru România. Este pentru prima dată în istoria aviației când se vor opera curse aeriene din Haifa către România.Universal Air activează deja cu succes pe piața israeliană, își propune să dezvolte mult activitățile pe piața românească. Din sezonul de iarnă vor fi lansate în premieră cursele dinspre Suceava, Craiova și București (Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu Băneasa) către Haifa, cu întoarcere de pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv.Cursele vor fi operate cu avioane, model Bombardier DASH Q400, de 78 de locuri. Aceste aparate de zbor sunt foarte confortabile pentru pasageri și oferă posibilitatea operării unei frecvențe mărite de curse charter. Primele curse, pe ruta București – Haifa, vor fi operate de la jumătatea lunii septembrie.“Deși suntem o companie aeriană nouă, ne-am extins foarte repede operațiunile. În curând, vom crește flota noastră cu mai multe avioane tip Bombardier DASH Q400, de 78 de locuri, cu care vom începe să operăm din sezonul de iarnă. Suntem încântați că România devine unul dintre hub-urile noastre aeriene, alături de Israel (Haifa). De asemenea, vom oferi curse charter către Malta, unde este și sediul nostru principal. Piața aviatică românească este foarte dinamică și vom oferi atât curse de linie, cât și curse charter”, declară Simon Cook, CEO al Universal Air.“Ne apropiem cu pași mari să recuperăm ce am pierdut în perioada 2020-2022 ca număr de turiști. Pentru litoralul românesc am început operarea de zboruri săptămânale dinspre Israel cu avioane cu 220 de locuri, primul zbor fiind plin 100%. Pe de altă parte, împreună cu Universal Air, suntem deschiși să operăm curse charter pentru turiștii români, pentru alte destinații externe. Vom avea două zboruri pe săptămână către Israel de pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu Băneasa în sezonul de iarnă, trei zboruri săptămânale în sezonul de vară 2024, respectiv câte un zbor săptămânal la Craiova, Suceava, dar în funcție de solicitări, de pe orice aeroport din România. Avioanele tip Bombardier Q400 sunt foarte economice, astfel că anumite zboruri pot fi operate lejer și cu 52-54 de pasageri. Nu ne vom opri aici, o să oferim mai multe surprize plăcute în viitorul apropiat. La ora actuală, pentru perioada septembrie – mai 2024, cursele dinspre București – Băneasa, Craiova și Suceava sunt rezervate aproape în totalitate”, subliniază Meidan Butnaru, reprezentant al Universal Air pentru România și Israel.Universal Air intenționează să opereze pe piața curselor charter, împreună cu touroperatorii români, destinații inedite, mai puțin promovate, care pot fi deservite cu avioane mai mici. De asemenea, compania aeriană intenționează să opereze și curse interne, între orașe din România. Un mare avantaj al țării noastre este acela că are multe aeroporturi internaționale, cea mai mare parte dintre ele fiind modernizate, iar flota Universal Air este adaptată și la piste mai scurte.Cursele cu plecare din București către Haifa oferă un sejur complet de 6 nopți/7 zile, plecarea fiind la 7 dimineața, iar revenirea, la 8 seara.Pentru sezonul estival 2024, Universal Air va opera curse dinspre Israel către litoralul românesc.