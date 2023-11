Proiectul este în dezbatere! Mamele minore vor putea lua decizii singure

Potrivit unui nou proiect de lege depus la Parlament, mamele din România cu vârste între 16 și 18 ani vor putea beneficia direct de drepturi financiare legale, fără a mai fi nevoie de un intermediar legal.Propunerea legislativă pusă recent pe masa senatorilor pentru dezbatere are semnătura a 45 de parlamentari, de la mai multe formațiuni politice. Inițiativa vizează modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Într-o societate în care numărul mamelor minore reprezintă 10% din totalul nașterilor din România și aproape jumătate din cel înregistrat la nivelul Uniunii Europene, există „o nevoie stringentă” de actualizare a cadrului legislativ în privința acestei categorii sociale. Astfel, adolescentele care nasc vor putea dobândi capacitate deplină de exercițiu din momentul în care împlinesc 16 ani. Astfel, acestea vor putea să ia decizii atât pentru ele, cât și pentru copilul lor în interacțiunea cu instituțiile statului. Totodată, vor putea cere direct drepturile financiare de care pot beneficia, fără prezența părinților, a tutorelui sau partenerului de viață major.„Mamele minore, care au împlinit vârsta de 16 ani, au dreptul să decidă cu privire la copilul lor, putând să semneze orice document cu caracter medical şi social ce are legătură cu îngrijirea, creşterea şi dezvoltarea acestuia”, prevede proiectul de lege.Totodată, în cazul tinerelor mame care au împlinit 16 ani, „indemnizaţia pentru creştere şi îngrijire copil, alocaţia de stat pentru copil atât a mamelor, cât şi a copilului/copiilor lor, dar şi orice alte drepturi legale financiare de care beneficiază copilul/ copiii acestora, vor fi solicitate de către acestea şi se acordă inclusiv mamelor minore”. Potrivit inițiatorilor, actualul cadru legislativ nu permite minorelor care au devenit mame să folosească ajutoarele și banii de la stat cum consideră pentru îngrijirea propriului copil. Iar când merg la doctor cu acesta au nevoie de acordul unui adult. „Mamele minore nu beneficiază de aceleași drepturi precum o mamă care a dobândit capacitatea de exercițiu deplină, care se poate reprezenta singură și are calitatea de reprezentant legal pentru copilul ei. Ținând cont de faptul că, potrivit actelor normative aflate în vigoare, o mamă minoră este tratată din punct de vedere legal ca un copil, orice demers care vizează respectarea principiului interesului superior al copilului se va înscrie sub prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului”, precizează aceștia.