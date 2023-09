Natalia Intotero: Mamele minore beneficiază de o bursă 700 de lei dacă merg la şcoală

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, a declarat recent, la o dezbatere privind abandonul şcolar organizată de CONAF, că mamele minore beneficiază de o bursă 700 de lei dacă merg la şcoală, iar copii acestora au prioritate pentru locuri la creşă.







Ministrul a menţionat că prin acordarea bursei se încearcă şi prevenirea separării mamei de copil.







„La Parlament, primul eveniment mi-l aduc aminte cu mare emoţii a fost acel al lansării campaniei ‘Clasa M. Clasa Mamelor Minore’, când am convins foarte mulţi colegi parlamentari, pe care îi salut şi le mulţumesc că sunt astăzi aici prezenţi, să vină cu un punct de vedere şi un semnal de alarmă care să fie transmis apoi în fiecare judeţ. Cristina (Chiriac, preşedinta CONAF n.r.) , alături de doamne extraordinare, au dus apoi acest mesaj în întreaga ţară. Şi da, mamele minore beneficiază de acea bursă de 700 lei pornind de la acea campanie. Şi să ştiţi că nu este o formă de încurajare. să creştem cumva numărul mamelor minore, pentru că am auzit şi acest aspect, chiar din partea liceenilor ‘sunt unele colege care au spus că o să încerce să fie mame pentru că primesc bursă’. Nu, vor primi bursă doar cele care vor merge la şcoală.







De ce? Încercăm să prevenim separarea copilului de mamă. Încercăm să le ajutăm pe aceste minore care au ajuns în această situaţie şi care trebuie de acum să-şi ia viaţa în piept, în mâini, nu doar viaţa lor, ci şi viaţa copilului pe care sau copiilor, poate sunt şi cazuri de gemeni, pe care ele le-au i-au adus pe lume. Deci această bursă se primeşte numai în situaţia în care ele participă la şcoală şi da, au şi prioritate copiii acestora pentru locuri la creşă şi la grădiniţă”, a precizat ministrul, potrivit agerpres.ro







Tinerii pot accesa programe de sprijin şi după împlinirea vârstei de 18 ani







Natalia Intotero a adăugat că tinerii pot accesa programe de sprijin şi după împlinirea vârstei de 18 ani în cazul în care aleg să şi continue studiile sau să se angajeze.







„Şi apoi, mai departe toate celelalte programe de sprijin, şi anume după împlinirea vârstei de 18 ani – şi acesta a fost încă un motiv pentru care noi am demarat în urmă cu aproximativ o lună o campanie la nivel de minister, campania se numeşte 17 plus şi mame minore, încercând să discutăm cu toţi minorii instituţionalizaţi în momentul în care au împlinită vârsta de 17 ani, să ştie că o dată cu împlinirea vârstei de 18 ani ei pot să acceseze nişte drepturi. În acest an ei au posibilitatea să se gândească ce accesează, să-şi continue studiile superioare şi vor primi în fiecare lună peste 2.800 lei şi posibilitatea să rămână cazaţi în locaţiile unde sunt acum sau să primească la împlinirea vârstei de 18 ani o sumă de 9.000 lei, posibilitatea de a munci în două locuri oferite de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, prin implicarea societăţilor comerciale, inclusiv CONAF, cu locuri de muncă pe ceea ce ei cunosc până acum şi s-au pregătit şi de asemenea şi aducerea la cunoştinţă mamelor minore a acestor forme de sprijin şi spun că este nevoie de informare, pentru că repetiţia este mama învăţăturii”, a explicat ministrul.







Programe de de susţinere a reducerii abandonului şcolar







Ministrul Natalia Intotero a punctat că pentru reducerea abandonului şcolar, sprijinirea tinerilor şi a familiilor sunt în derulare mai multe programe.







„Şi în cadrul ministerului avem multe programe de de susţinere a reducerii abandonului şcolar, începând de la programe de susţinere a familiilor, cardul familiilor numeroase, programele de creditare, Family Student Invest, acele centre de zi, peste 150 de centre unde familiile vulnerabile au posibilitatea să-şi ducă copiii după finalizarea cursurilor de învăţământ, să facă ore remediale, masă caldă, discuţii cu psihologi”, a arătat Intotero.







Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a organizat vineri, la Târgu Jiu, prima dezbatere din cea de-a doua serie a programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar „Pactul Pentru Tineri”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, UNICEF, cu susţinerea unor sponsori şi parteneri media