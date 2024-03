Report în valoare de peste 877.400 de lei la Loto 6/49

Aţi decis să vă încercaţi, din nou, norocul, în acest weekend? Duminică, 3 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 februarie, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totală de peste 1,19 milioane de lei. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 877.400 de lei (peste 176.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 8,42 milioane de lei (peste 1,69 milioane de euro), iar la Joker, la categoria I, reportul este de peste 27,31 milioane de lei (peste 5,49 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 65.300 de lei (peste 13.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 239.000 de lei (peste 48.000 de euro). Mai departe, la Loto 5/40 este în joc la categoria I un report de peste 354.000 de lei (peste 71.300 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 103.000 de lei (peste 20.700 de euro). Ultimele șanse de câștig le aveți la Super Noroc, reportul fiind de peste 58.000 de lei (peste 11.600 de euro).