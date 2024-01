Se lucrează la lotul 3 – Tomis – Casino din cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020)”

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL) au realizat o retrospectivă a sesiunilor de informare dedicate Lotului 3 – Tomis – Casino, seminarii organizate în cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020)”. Proiectul este implementat de Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.În cadrul întâlnirilor pe care reprezentanții ABADL le-au avut, pe parcursul proiectului, cu specialiști, comunități locale și autorități locale, aceștia au împărtășit informații esențiale despre importanța acțiunilor.„Am discutat despre pașii concreți făcuți pentru reducerea eroziunii costiere și protecția mediului marin, iar cei prezenți au avut ocazia să pună întrebări și să înțeleagă mai bine impactul pe care acest proiect îl are pentru litoralul românesc.În anul 2023, am avut privilegiul să organizăm două seminarii dedicate Lotului 3 – Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Tomis – Casino. Primul seminar a adunat elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială nr. 30 «Gherorghe Țițeica» din Constanța, iar la al doilea seminar, am avut onoarea să ne întâlnim cu reprezentanți ai autorităților locale interesați de acest proiect vital”, transmit reprezentanții ABADL.Obiectivul principal al proiectului îl constituie protejarea zonei costiere a litoralului românesc al Mării Negre de efectele eroziunii și reducerea pagubelor asupra populației. Aceasta se realizează prin derularea unor ample lucrări de reabilitare și protejare a liniei țărmului, a terenurilor adiacente și a ecosistemelor de uscat și marine.„Apreciem sprijinul și implicarea comunității în această inițiativă crucială! Proiectul beneficiază de finanțare europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor. Lotul 3 – Tomis - Casino este parte a proiectului «Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)» alături de alte 10 zone delimitate astfel: Zona Stăvilare Periboina – Edighiol, Zona Mamaia, Zona Tomis, Zona Agigea, Zona Eforie, Zona Costinești, Zona Olimp, Zona Mangalia-Saturn și Zona 2 Mai. Dintre acestea, Lotul Mamaia a fost deja finalizat”, mai precizează Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.