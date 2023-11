Suma uriașă investită pentru continuarea lărgirii plajelor la Costinești, Mangalia și 2 Mai

Cele 11 contracte de execuție fac parte din contractul de finanțare semnat la data 9.11.2018. Prin aceste contracte, ABADL asigură implementarea unor măsuri foarte importante pentru protejarea litoralului românesc. Se urmărește, de asemenea, implementarea unor măsuri de biodiversitate care să sprijine ecosistemul marin.





Celelalte contracte din cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)” privind supervizarea lucrărilor de execuție, auditul, managementul contractului, biodiversitatea și publicitatea contractului au fost atribuite și sunt în implementare. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, având o valoare totală de 3.805.641.721,67 lei. Din acest total, 85% sunt fonduri europene nerambursabile eligibile obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020. Iar procentul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat.





Proiectul are ca obiective generale efectuarea unor lucrări de reabilitare a zonei costiere și asigurarea transparenței în ceea ce privește finanțarea europeană. De asemenea, reprezentanții ABADL mai menționează ca obiectiv principal înțelegerea contribuției europene oferite pentru protecția și reabilitarea zonei costiere a litoralului românesc al Mării Negre.





Se urmărește eroziunea costieră prin acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale acesteia asupra zonelor de coastă a litoralului românesc, a plajelor și prin activități de reabilitare și protecție. Este vorba despre înnisipări artificiale ale zonelor de plajă existente, structuri costiere conectate sau paralele cu țărmul, diguri de stabilizare a falezelor, dragare, ziduri de sprijin și așa mai departe.





Potrivit directorului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, Hristu Uzun, zonele vor fi înnisipate pe o lățime de circa 130 de metri. „Am avut de scos la licitație niște loturi de prevenire a reducerii eroziunii costiere, în cadrul unui proiect de mediu. Am ajuns la final cu procedura de achiziție, dar se va mai acționa încă vreo trei-patru ani până se vor termina aceste lucrări. Acum am atribuit zonele Costinești, Mangalia și 2 Mai și am finalizat toate loturile care sunt incluse în proiectul reducerii eroziunii costiere. Este un proiect de mediu prin care vom construi un întreg arsenal de diguri și, după aceea, se va înnisipa zona, cu o lățime de aproximativ 130-140 de metri maxim”, a precizat directorul ABADL.





Ca urmare a procedurii de licitație organizate de către instituție, câștigătoare pentru efectuarea lucrărilor aferente ultimelor două contracte este compania olandeză Van Oord Marine Ingenuity. Este vorba despre lotul 10 - Mangalia Saturn și lotul 11 - 2 Mai. Cu aceeași firmă au mai fost încheiate contracte pentru lucrările ce vor fi executate pentru lotul 5 - Eforie, lotul 6 - Costinești, lotul 7 - Olimp, lotul 8 - Jupiter – Neptun și lotul 9 - Balta Mangalia – Venus – Aurora. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral a atribuit și contractele de lucrări pentru loturile 1 – 5, astfel: de lotul 1 - Stăvilarele Edighiol – Periboina se ocupă societatea comercială Strabag SRL, de lotul 2 – Mamaia, SC Boskalis SRL, pentru lotul 3 – Tomis – Cazinou, a fost încheiat un contract cu SC Franco Giuseppe, de lotul 4 – Agigea se ocupă societatea comercială Franco Giuseppe SRL, iar de lotul 5 – Eforie, Van Oord Marine Ingenuity.