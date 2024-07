În aceste momente, la Hotel Continental Forum Constanţa are loc conferinţa de presă de lansare a zborurilor charter TEL AVIV - CONSTANŢA - TEL AVIV pentru sezonul estival 2024, pentru turoperatorul TLV Booking Agency (membru RESTO Constanţa).







La eveniment participă: Reuven Azar - ambasadorul Israel în România, Rami Teplitskiy - viceambasador Israel în România, Călin Cosar - preşedinte Camera de Comerţ România - Israel, Vergil Chiţac - primarul municipiului Constanţa, Corina Martin - preşedinte RESTO Constanţa, Bogdan Artagea - director Aeroportul Internaţional "Mihail Kogalniceanu" Constanţa, Meidan Butnaru - reprezentatul turoperatorului organizator TLV Booking (membru RESTO Constanţa).













Rami Teplitskiy: "Suntem aici la un eveniment special. Vreau să le mulțumesc antreprenorilor care fac ca acest lucru să se întâmple. A fost un an greu pentru oamenii din Israel. Aceștia nu au călătorit mult. Cred că este doar începutul. Oamenii din Israel iubesc România, iar orașul de la malul mării are farmecul lui. România are potențialul de a avea mulți turiști israelieni pentru că ei își doresc să vină și să se îndrăgostească de Constanța. Vrem ca turiștii israelieni să fie în siguranță, să vină aici, dar și romanii să meargă în Israel".





Călin Coșar: "După cum știți israelienii iubesc România și vin în România. Datele de la Institutul Național de Statistică, în legătură cu numărul de turiști care vin în România, spun că israelienii se situează pe locul doi. Israelienii cheltuie cei mai mulți bani când vin în vacante, potrivit INS. Avem șansa să promovam România și frumusețile ei. Constanța este un punct de interes major pentru israelinei."







Meidan Butnaru: "Noi ne ocupăm de aviație, de turism. Avioanele care o să vină în Constanța vor fi foarte multe. Vom veni de trei ori pe săptămână cu aeronave. Avem posibilitatea să aducem mult mai mulți oameni în Constanța. Avem în vedere să mai zburăm și din alte destinații. Suntem singurul touroperator din România care aduce turismul pe calea aerului. Pentru Constanța este foarte important ca mai mulți touroperatori să aducă cât mai mulți turiști. Cu toate problemele care sunt în Israel, nu vrem să evitam să zburam în Constanța. Ne gândim la dezvoltarea mai multor aeroporturi din România."













Bogdan Artagea: "Provocările din Israel nu sunt tocmai bune în aceasta perioadă. Cu toate acestea Meidan Butnaru a reușit să îi aducă pe israelinei aici. Asta a însemnat o creștere și o mare dezvoltare pentru aeroport și pentru turism. Situația aeroportului, în momentul de față, este că suntem în lucrări. Vrem să avem servicii la înălțime și să mergem mai departe în continuare".







Rami Teplitskiy: "Am găsit în România un adevărat prieten. Sunt sigur că israelienii se simt minunat aici, și cel mai important, se simt în siguranță. Încurajăm poporul israelian să călătorească în România."





Meidan Butnaru: "Navele pe care le folosim anul acesta sunt avioane jet cu 88 de locuri. Pentru Constanța avem undeva la 1.600 de pasageri. Cel mai ieftin pachet începe de la 480 de euro și poate să ajungă și la 800 de euro. Pentru asigurarea de călătorie, prețul nu a crescut, sunt costurile normale. Aceste curse vor fi operate până la începutul lunii septembrie."







Corina Martin: "Anul acesta o noutate pe care o aduce touroperatorul israelian este faptul că vor fi trei zboruri pe săptămână pentru orașul nostru. Sejurul ajunge undeva între 700 și 900 de euro de persoană în funcție de numărul de nopți. Turiștii israelieni sunt foarte buni consumatori de servicii. Sunt turiști foarte doriți de către noi pe litoralul românesc. Vorbim despre stațiunea Mamaia Nord, aici vor fi cazați. Pe noi ne bucură continuitatea acestui touroperator din Israel, chiar dacă este o situație delicată, ei aleg să plece în vacanță pe litoralul romanesc. Turiștii israelieni iubesc România".