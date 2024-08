Situaţie dramatică. Accesul la servicii medicale în mediul rural este esențial

Anul trecut, din cele 897 de decese înregistrate la copiii sub un an, 372 sunt în mediul urban și 525 în mediul rural, unde accesul la servicii medicale în perioada sarcinii și în primul an de viață al copilului este îngreunat. Tocmai de aceea, accesul la servicii medicale în comunitățile rurale și dezavantajate este esențial, susţin reprezentanţii Organizaţiei „Salvaţi Copiii” România, după încheierea studiului de impact al proiectului de sănătate timpurie „Primul pas spre sănătate”. Acesta arată că dotarea cabinetelor medicale din zonele defavorizate a dus la o creștere semnificativă a prezentării la medic a femeilor gravide și a copiilor de până la cinci ani.Rezultatele obținute în primul an prin proiectul amintit, implementat de „Salvați Copiii” în cele 40 de cabinete dotate în mediul rural prin finanțarea oferită de Fundația „OMV Petrom” sunt remarcabile: creștere cu 19% a numărului de femei gravide care s-au prezentat la control în perioada prenatală; creștere cu 21% a numărului de consultații, de aproape patru ori mai mult decât media națională; creștere cu 20% a numărului de copii de până la cinci ani, care s-au prezentat la cabinetul medical în ultimul an. Totodată, 73% dintre medicii de familie declară o creștere a numărului de consultații cu caracter preventiv, în timp ce 83% dintre medici apreciază că în ultimul an a crescut numărul de femei gravide care apelează la serviciile medicului de familie.„România rămâne țara unor disparități majore între regiuni și mai ales între rural și urban, iar aceste disparități se cuantifică direct în starea de sănătate și în șansa la o viață sănătoasă a copiilor și a mamelor. Un copil care vine pe lume într-un mediu social vulnerabil are acces limitat la monitorizare medicală de calitate și poate dezvolta afecțiuni care, nediagnosticate și tratate la timp, vor avea consecințe dramatice. De aceea, noi ne concentrăm eforturile în astfel de comunități”, a declaratpreședintele executiv „Salvați Copiii” România. Aceasta a precizat că, în cazul gravidelor, serviciile medicale cele mai solicitate sunt supravegherea lunară sau bilunară începând cu trimestrul al doilea de sarcină, analizele medicale, mai ales analizele de sânge și consiliere pentru alimentația la sân a copilului până la şase luni.