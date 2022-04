Sute de căţei, pregătiţi pentru adopţie, în Adăpostul pentru animale abandonate din Constanţa

Peste 200 de câini fără stăpân sunt pregătiţi pentru a fi luaţi acasă de o familie, la Constanţa. Pentru a facilita găsirea unui prieten cu patru lăbuțe Primăria municipiului Constanța îi invită pe iubitorii de animale să intre pe pagina de Facebook „Adăpostul de animale abandonate Constanța”, iar acolo vor găsi cățeii disponibili pentru adopție. În plus, la Adăpostul de animale abandonate Constanța, situat pe strada Câmpul cu Flori nr.11, aceştia vor fi îndrumaţi de personalul de specialitate.„Adăpostul are un număr limitat de locuri pentru animalele pe care le poate găzdui. Îngrijitorii fac tot posibilul să le ofere cele mai bune condiții, iar cine a avut un animal de companie știe că mai presus de hrană și de condițiile de trai, un animal își dorește un om care să îl iubească. De asemenea, cățeii beneficiază de servicii medicale veterinare: consult de specialitate, deparazitare, vaccinare, sterilizare, identificare prin microcipare și înregistrare în sistem”, explică reprezentanţii Primăriei Constanţa.Cei care decid să facă acest pas trebuie să știe că adopția câinilor este gratuită și se realizează doar după ce au fost respectate mai multe condiții, cum ar fi prezentarea unui act de deţinere a spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor, dovada resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor, precum şi acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, al vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de doi câini. În plus, aceştia trebuie să înregistreze animalul, imediat după adopţie, în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.Persoanele interesate de adopția unui cățel se pot prezenta la Adăpostul de animale abandonate Constanța din strada Câmpul cu Flori, nr.11 sau pot obține mai multe informații la numărul de telefon 0733/045.213. Programul cu publicul al adăpostului este în zilele de luni, marți, miercuri şi vineri între orele 10.00 şi 14.00, joia între orele 9.30 şi 17.30, iar sâmbăta și duminica este închis.„Persoanele care și-au asumat răspunderea îngrijirii unui câine preluat de la padoc nu trebuie să-l lase liber, din nou, pe străzi. Acestea au obligația să-l îngrijească și să respecte normele legale. Abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi constituie infracțiune și este sancționat conform Ordonanței de urgență nr. 155 din 21 noiembrie 2001”, mai precizează reprezentanţii Primăriei Constanţa.