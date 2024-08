Tinerii din Constanța, tot mai pretențioși la interviul de angajare. "A doua zi m-am dus cu demisia"

Cu toate că există numeroase oportunități de angajare, o parte considerabilă dintre aceștia refuză ofertele de muncă disponibile, punând pe primul loc criterii precum salariul, condițiile de muncă, oportunitățile de avansare și alinierea cu valorile personale.





Absolvenții au devenit din ce în ce mai exigenți în ceea ce privește cariera lor, refuzând să accepte joburi care nu corespund așteptărilor lor. Tinerii din generațiile actuale au crescut într-un mediu digitalizat, unde accesul la informație și la persoanele publice este foarte facil. În acest fel au dezvoltat o viziune clară asupra standardelor profesionale pe care le doresc.





„Rețelele sociale mă influențează foarte mult, recunosc. Mi-am format anumite standarde după tot ce vedeam pe Tik Tok. Văd atâția tineri de vârsta mea care fac bani și au afaceri, iar asta îmi doresc și eu. Nimeni nu își dorește să muncească pe 2.000 de lei. Îmi doresc un loc de muncă stabil, unul care să îmi ofere satisfacție profesională. Am fost la atâtea interviuri de angajare, dar nu am ajuns la un numitor comun. Am muncit o zi, nu mi-a plăcut, iar a doua zi m-am dus cu demisia”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Alexandru P., tânăr absolvent din Constanța.







Tinerii se pot înscrie în evidențele AJOFM Constanța





Adelina Vlad, purtătorul de cuvânt al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, vine cu o explicație în legătură cu acest fenomen, dar și cu soluții pentru tinerii care încă nu și-au găsit un loc de muncă.





„Este un trend din ultimii ani, nu are legătură cu vârsta persoanei, dar cel mai mult se întâmplă în rândul tinerilor care vin și pleacă în momentul în care nu sunt mulțumiți de condiții pentru că nu au acel cult al muncii sau nu au fost educați în spiritul desfășurării unei activități salariale. La prima discuție în contradictoriu cu agentul economic, aceștia își prezintă demisia și pleacă. Cursurile profesionale sunt dedicate persoanelor înregistrate în evidențe, dar cu precădere către tineri, noi sperăm că aceste cursuri îi vor ajuta să se încadreze mai ușor pe piața forței de muncă acolo unde se caută. Cei mai mulți dintre ei termină un liceu în urma căruia nu obțin o calificare. Au doar niște competențe și nu au o calificare sau cea pe care o au nu se găsește pe piața forței de muncă. Din păcate, oferta educațională nu concordă cu oferta pe piața forței de muncă. Mulți vor să termine studii superioare în anumite domenii, dar își găsesc foarte greu un loc de muncă pe studii superioare pentru că oferta este mai generoasă pe studii medii. Numărul persoanelor care se înscriu în evidențe este cam același, o scădere semnificativă se înregistrează la nivelul absolvenților de liceu. Abia dacă am ajuns la numărul de 100 de tineri care au finalizat studiile liceale. Noi așteptăm în continuare absolvenții de studii superioare, de postliceale și școli profesionale, pentru că ei au timp 60 de zile de la finalizarea studiilor și a examenului final să vină să se înscrie”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Adelina Vlad.





Principalele sectoare care angajează în prezent sunt cele din turism, construcții civile, construcții navale și servicii. În domeniul comerțului există cea mai mare ofertă de locuri de muncă. Reprezentanții AJOFM Constanța oferă servicii gratuite de informare, consiliere și mediere pentru toți cei care își doresc să se angajeze.