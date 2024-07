Aproape 6.000 de cetățeni ucraineni refugiați s-au înregistrat în evidențele AJOFM Constanța

Cei mai mulți cetățeni ucraineni refugiați înregistrați în evidențele AJOFM au fost în județele Constanța (5.704), București (5.273), Ilfov (1.915), Maramureș (1.585), Brașov (1.492), Suceava (928), Galați (885), Cluj (704), Iași (695), Sibiu (604), Timiș (555) etc. Ca urmare a serviciilor de ocupare oferite de ANOFM, pe piața muncii au fost încadrați 3.142 de cetățeni ucraineni.



Meseriile cetățenilor ucraineni ocupați sunt: confecționeri cablaje auto, specialiști industria auto, confecționeri industria textilă, muncitori în domeniul construcțiilor, violonist, șoferi, meserii din industria HoReCa, reprezentanți comerciali, pescari, cofetari, pedagogi, mecanici auto, IT, patiseri, ospătari, ambalatori, bucătari, operatori prelucrare date, frizeri, manichiuriste, cosmeticiene, îngrijitori spații verzi, manipulant marfă, muncitori în industria alimentară, necalificați în domeniul electricității, necalificați întreținere drumuri, chimist industria textilă, lucrători vânzări auto, operatori mașini, lucrători sociali, translatori, muncitori în industria de aeronave, tehnician dentar, inginer, arhitect manager, inginer proiectant, muncitor necalificat în turnarea metalelor neferoase, inginer nave, director vânzări, controlor calitate, operatori mase plastice, părinte social, macaragii macarale plutitoare, agent navă, fotograf, funcționari administrativi; etc.





ANOFM oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențe următoarele servicii gratuite: informare și consiliere profesională, mediere a muncii, formare profesională, servicii de asistență EURES.





Potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 23.217 cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele agențiilor teritoriale pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și de mediere a muncii, în perioada 24.02.2022-08.07.2024.