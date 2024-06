Tot mai mulţi constănţeni se îmbolnăvesc de diabet. „Oamenii nu se mişcă şi mănâncă prost”

Statisticile sunt din ce în ce mai îngrijorătoare: tot mai multe persoane intră în evidenţa medicilor cu diabet de tip I sau II. Dacă în ultimii ani adulţii erau cei mai afectaţi, acum nici copiii nu sunt ocoliţi de această boală. Acesta este motivul pentru care medicii constănţeni trag un nou semnal de alarmă, susţinând că prevenţia trebuie să includă, obligatoriu, un stil de viaţă adecvat, o alimentaţie sănătoasă, un orar de mese echilibrat, menţinerea unei greutăţi cât mai apropiate de cea ideală, evitarea fumatului, orar de somn adecvat, activitate fizică şi managementul stresului.Ultimele statistici ale Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Constanţa arată că în judeţul nostru există peste 47.000 de bolnavi. Cifra aceasta, însă, nu reflectă realitatea, din cauza faptului că oamenii se prezintă foarte târziu la medic, ori în aceste condiţii, este clar că numărul bolnavilor de diabet este cu mult mai mare.Dr. Doina Catrinoiu, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, şeful secţiei Medicală 1 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, este de părere că acesta este trendul mondial, iar cel mai grav este, însă, că mulți bolnavi nu se prezintă la medic pentru a fi luați în evidență.„Prevalenţa diabetului este mare şi cum a crescut peste tot în lume, evident că şi la noi se întâmplă acelaşi lucru. În general, stilul de viaţă şi obezitatea sunt de vină. Oamenii nu se mişcă, mănâncă prost, puţine legume, puţine fructe. În plus, populaţia nu are o educaţie medicală, aceea pe care ar trebui să o aibă toţi pacienţii. Principala problemă este că oamenii nu se prezintă la timp, la medic, nu îşi fac investigaţii periodic. Eu îi sfătuiesc să își facă cel puțin un control pe an, şi aici mă refer la cei care nu au factori de risc, iar cei cu factori de risc, un control de două ori pe an. Această verificare ar arăta care este adevărata creștere a numărului de persoane cu diabet, iar în ceea ce privește bolnavii, și ei ar fi în siguranță”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.Potrivit dr. Mihaela Iftene, medic diabetolog şi boli de nutriţie, în ceea ce priveşte copiii, principala cauză de apariție a bolii este lipsa de mișcare, în contextul în care nu fac sport suficient, dar și alimentația este de vină, bogată în calorii, de tip fast-food. În plus, la cei mici mai este o problemă, statul timp îndelungat în fața gadgeturilor. Practic, toată ziua sunt conectați la telefon, tablete, pierd timpul și uită să se mai reconecteze la realitate.Precizăm că la diabetul de tip I simptomele apar brusc, în decursul a câteva săptămâni de la declanșarea bolii. În cazul diabetului de tip II, acestea sunt, de obicei, foarte ușoare, de aceea sunt și trecute cu vederea. Din nefericire, bolnavii își dau seama că au o problemă abia după ce boala evoluează și se simt rău. În ambele cazuri, însă, simptomele sunt aproape similare şi sunt provocate de creșterea glicemiei în sânge. Cele mai frecvente manifestări sunt: foame și oboseală, urinarea frecventă și setea excesivă. În concluzie, cel mai bun mod de a evita aceste complicații este să vă gestionaţi cât mai bine stilul de viață și meniul alimentar pentru a evita obezitatea şi să vă verificați periodic glicemia.