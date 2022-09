Vreţi să vă angajaţi? Muncitorii necalificaţi, la mare căutare

La acest moment, potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 44.415 locuri de muncă la nivelul întregii ţări. Cele mai multe sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.307); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.505); lucrător comercial (2.127); manipulant mărfuri (1.799); agent de securitate (1.592); muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.370); montator subansamble (1.071). Din cele 44.415 joburi, 2.308 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; programator; analist financiar; manager proiect etc.). Următoarele 10.086 oferte sunt valabile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; montator subansamble; confecționer garnituri de etanșare din cauciuc; dulgher etc), iar alte 10.663 pentru persoanele cu studii profesionale (confecţioner-asamblor articole din textile; lăcătuș mecanic; sudor; fierar betonist; conducător auto transport rutier de mărfuri etc.). Restul de 21.358 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc.