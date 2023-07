A fost spectacol la Cupa de Vară de la Constanţa. Scoruri-fluviu în meciurile de minifotbal

Meciurile de minifotbal spectaculoase continuă la Constanţa. În weekendul care tocmai a trecut s-a consumat etapa a treia a Cupei de Vară la minifotbal, competiţie care are loc la Baza Athletic Club din Constanţa. Campioana CS CFR TTS Arsenal Inel 2 nu a avut emoţii în faţa celor de la DTS, pe care i-au învins cu 10-4.Săgeata Stejaru, cu starul Mimi Stoica în teren, a făcut spectacol în partida cu FC Farul 1993 Doctorul. Săgeata s-a impus cu 7-1 după un meci în care problema câştigătoarei nu s-a pus în nici un moment.În cel de-al treilea meci din Grupa A, FC Ziariştii au dat piept cu FC Magic, echipă care şi-a schimbat numele. La începutul competiţiei, FC Magic s-a numit de fapt Summerland.Într-un meci în care FC Ziariştii ar fi trebuit să plece cu prima şansă, iată că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. FC Magic a început tare şi a luat la ţintă poarta ziariştilor din toate poziţiile. În final Magic s-a impus cu 9-3, golurile ziariştilor fiind înscrise de Ionuţ Caracostea, Alexandru Cernat şi Cristian Tudor.De menţionat este şi faptul că în repriza a doua, în urma unui exces de zel al centralului, portarul ziariştilor, Alexandru Nedelcu, a văzut direct cartonaşul roşu. La finalul partidei, căpitanul Ionuţ Caracosea a oferit o scurtă declaraţie în exclusivitate pentru Cuget Liber.„Despre meci nu sunt prea multe de spus. Aţi văzut şi dumneavoastră că este diferenţă de valoare. Am avut aşteptări mari de la această partidă, poate prea mari. Eu aşa sunt. Îmi place să câştig întotdeauna, nu suport înfrângerile, dar m-am alăturat echipei ziariştilor pentru că este un grup frumos cu oameni frumoşi. Noi încercăm să facem tot ce putem, dar contează foarte mult şi atmosfera de după meci. Este vară, sezon estival, petrecem câteva ore între prieteni. Îmi pare rău că i-am certat puţin pe băieţi după meci, chiar şi în timpul meciului am făcut-o, dar aşa sunt eu, mai competitiv. Mai avem două meciuri şi mi-aş dori ca atât Săgeata Stejaru, cât şi DTS, să nu creadă că ne vom da uşor bătuţi. Mergem să dăm tot ce putem”, a declarat Ionuţ Caracostea.În Grupa B Aqua Magic s-a impus cu 3-0 în meciul cu Valu lui Traian, AS Squadra Viola a pierdut cu 4-5 meciul cu Km 4-5, iar Catalanii au dat recital şi au învins cu 18-3 echipa Young Boys Constanţa.În Grupa C, ACS Sporting Constanţa s-a impus cu 4-3 în faţa celor de la Sea Boys, CS Rangers Constanţa a demolat-o pe CFC Palace Boys cu 12-2, iar Dinocars s-a impus cu 2-1 în meciul cu CS Altinum.S-a mai consumat, aşadar, o nouă etapă a Cupei de Vară care se dispută la baza Athletic Club din Constanţa. Mai sunt două etape în care orice se poate întâmpla, iar ceea ce contează cel mai mult este că spectacolul e garantat.Rămâne de văzut ce se va întâmpla în ultimele două etape şi care echipe vor merge în fazele eliminatorii ale competiţiei.