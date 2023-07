Antoanela Manac, după prestaţia dezamăgitoare de la Jocurile Europene. „Trăiţi pentru lucrurile care vă fac fericiţi”

Triatlonul este un sport extrem de dificil pe care nu foarte mulţi sportivi reuşesc să îl practice. Din fericire, la acest capitol, Constanţa are cu ce se mândri. Antoanela Manac este o sportivă născută şi crescută în oraşul de la malul mării şi reprezintă România peste hotare în foarte multe competiţii.Ultimul mare concurs la care a fost este cel de la Jocurile Europene de la Malopolska, acolo unde, din păcate, nu a avut rezultatul dorit.Antoanela a tras tare în cele trei probe dar nu a reuşit să termine concursul, lucru care nu i s-a întâmplat prea des în carieră.După ce s-a întors din Polonia, Antoanela Manac a ţinut să se destăinuie tuturor fanilor săi.„Din păcate nu am avut cea mai bună zi şi nici cel mai oportun moment de a concura! Sunt recunoscătoare pentru toate emoţiile trăite alături de Team România Comitetul Olimpic și Sportiv Român de la aceste jocuri.Este primul concurs din acest sezon pe care nu îl termin, am preferat să muncesc până în penultima tură de bicicletă, fără să renunţ după proba de înot deşi simţeam că nu mă voi încadra să termin. Cine mă cunoaşte ştie că nu sunt omul care renunţă indiferent de circumstanţe şi în ciuda faptului că nu mă simţeam bine am ales să particip!Acest sport face parte dintr-o categorie de sporturi aparte. Chiar dacă fiecare sport este frumos în felul lui, triatlonul nu este un sport la îndemâna oricui, nu este un sport în care să te gândeşti că poţi avea noroc sau să crezi printr-o minune că poţi câştiga. Conţine 3 discipline pentru care trebuie să fii foarte talentat şi ambiţios pentru al practica la un nivel înalt ca să nu mai vorbesc de volumul şi capacitatea de muncă pentru înot, bicicletă şi alergare. Consider de multe ori că Dumnezeumi-a trimis o cruce grea de dus dar probabil potrivită cu o viaţă dublă pentru care merită să trăieşti, aşa că nu mă plâng. Aleg să merg mai departe, să mă întorc acasă la muncă şi la antrenamente pentru că urmează să particip în luna august la alte Jocuri, Mondiale de data aceasta unde am reuşit să calific România în proba de Aquathlon.Mulţumesc tuturor pentru susţinere şi nu uitaţi să trăiţi pentru lucrurile care vă fac fericiţi indiferent de părerile altora” , a declarat Antoanela Manac.Acum, Antoanela se pregăteşte pentru alte competiţii dure. În acelaşi timp, ea este şi medic la Spitalul Clinic Colţea, acolo unde îşi îngrijeşte cu foarte mare atenţie pacienţii.Pentru noi, constănţenii, Antoanela Manac este un exemplu de determinare, seriozitate şi ambiţie. Ea poate fi oricând un model în viaţă pentru tinerii care doresc să se apuce de un sport anume.