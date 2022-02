Baschet / Final Four-ul Cupei României. U-BT Cluj-Napoca susţine Asociaţia „Capace cu suflet”

La initiaţiva Federaţiei Române de Baschet, echipele participante la turneul Final Four al Cupei României - Craiova 2022 vor dona premiile în bani unor cazuri umanitare sau sociale din comunitatea pe care o reprezintă.Caştigătoarea trofeului va primi 5.000 euro, finalista - 4.000 euro, în vreme ce învinsele din semifinale - câte 3.000 euro.U-BT Cluj-Napoca promovează responsabilitatea faţă de mediul înconjurător.Campionii României doresc să readucă în atenţia comunităţii un proiect pe care l-au susţinut încă de anul trecut şi care se derulează continuu: „Capace cu suflet”. Iniţiativa promovează sustenabilitatea, responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o are faţă de mediul înconjurător, prin colectare selectivă.Concret, Asociaţia „Capace cu suflet” îşi propune să îi determine pe oameni să colecteze capace de plastic pentru cauze nobile. Odată selectate, capacele sunt vândute unor firme de colectare selectivă, iar banii strânşi sunt donaţi în totalitate către acţiuni de binefacere, informează Federaţia Română de Baschet.La turneul Final Four - Craiova 2022, U-BT Cluj-Napoca va personaliza câteva coşuri de reciclare, îndemnând atât echipele, cât şi fanii să arunce capacele PET-urilor la coş.De asemenea, premiul în bani va fi donat de U-BT Cluj-Napoca Asociaţiei „Capace cu suflet”, care îi va redirecţiona către cazurile umanitare identificate în comunitatea clujeană şi nu numai.Foto: Federaţia Română de Baschet / frbaschet.ro