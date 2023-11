Bianca Andreescu: "Locul unu mondial rămâne obiectivul meu"

Jucătoarea de tenis canadiană de origine română Bianca Andreescu a afirmat, sâmbătă, cu ocazia lansării cărţii "Bibi joacă tare" în limba română, la Bucureşti, că obiectivul său principal rămâne să ajungă numărul unu în clasamentul WTA, fiind de asemenea convinsă că va reuşi în viitor să egaleze performanţa din 2019, când a cucerit titlul la US Open."Sigur că mă gândesc la performanţe precum câştigarea US Open. Eu am foarte multă încredere în mine şi în calitatea jocului meu de tenis, şi sunt convinsă că da, în curând se va întâmpla. Locul 1 mondial rămâne obiectivul meu şi sper ca la Jocurile Olimpice în 2024 să realizez lucruri măreţe", a declarat Andreescu.Aflată locul 92 în ierarhia mondială în acest moment, Bianca Andreescu a afirmat că i-ar fi plăcut să joace pentru România."Ar fi fost frumos să joc pentru România, dar eu m-am născut în Canada şi nu pot să comentez foarte multe despre tenisul românesc. Nu ştiu, poate se va întâmpla asta. Pe Simona Halep am cunoscut-o cu mult timp în urmă în Canada. Mi-ar plăcea să mă antrenez cu Sorana Cîrstea, cu Mihaela Buzărnescu sau Simona Halep. Să vedem ce se va întâmpla cu ea, când va reveni pe teren. Nu pot să comentez nimic din ceea ce i s-a întâmplat, este ceva foarte personal", a mai spus Bianca Andreescu, citată de Agerpres.Sursa foto: sport.ro