O nouă înfrângere pentru baschetbalistele de la CSM Constanţa în EuroCup Women

În Constanţa baschetul nu a reprezentat niciodată o forţă. Abia anul trecut, datorită înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Constanţa, echipa feminină de la malul mării a reuşit să termine sezonul pe locul al doilea şi astfel şi-a câştigat dreptul de a participa în EuroCup Women. Până în prezent formaţia noastră a disputat patru partide în Grupa C a competiţiei şi a înregistrat tot atâtea înfrângeri.Ultima a avut loc miercuri seară, în Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa, acolo unde a venit Galatasaray Istanbul, echipa care ocupă primul loc în grupă.După ce a pierdut în tur, în Turcia, dar în urma unui meci foarte bun făcut, CSM Constanța a făcut, din nou, o partidă curajoasă, în fața echipei din Turcia, Galatasaray Cagdas Factoring.Cu Sigrid Koizar și Kristina Higgins, principalele realizatoare, CSM Constanța s-a apropiat la două posesii în a doua parte a partidei, făcând două sferturi foarte bune, cu oaspetele gestionând diferența până la ultimul atac, scor final 76-83.Kristina Higgins a încheiat în double double, 22p și 12 recuperări, Sigrid Koizar 24p cu un procentaj foarte bun din spatele semicercului de 75% (6x3p), 4 recuperări și 3 pase decisive, Gabriela Mărginean 12p, 4 recuperări, 3 pase decisive, Annemarie Gödri-Părău 8p, 3 pase decisive și 1 recuperare, Dragana Zikvovic 4p, 6 pase decisive și 2 recuperări, Gabriela Irimia 2p, 5 recuperări, Bianca Fota 2p, 1 recuperare și o pasă decisivă, Alina Podar 2p, 1 pasă decisivă și o recuperare, Anisia Croitoru 2 recuperări.Pentru CSM Constanța urmează un meci în deplasare la Târgu Mureș, pe 18 Noiembrie și apoi EuroCup Women, în deplasare, pe terenul echipei Kibirkstis Vilnius.Formaţia antrenată de Alexandru Olteanu este pe ultimul loc în grupă, cu 4 puncte şi nu mai are foarte mari şanse la calificarea în faza următoare a competiţiei.Urmează meciul cu lituaniencele din deplasare, apoi acasă cu formaţia Angers din Franţa.Sunt două echipe care au surclasat formaţia noastră în meciurile din manşa tur şi este foarte greu ca baschetbalistele de la malul mării să se impună.Totuşi, este foarte important ca CSM Constanţa să îşi menţină concentrarea în campionat, acolo unde are şanse bune la titlu.Echipa s-a întărit pentru acest sezon şi a arătat în nenumărate rânduri că poate face meciuri fantastice, mai ales pe teren propriu, acolo unde în competiţia internă constănţencele au dovedit că pot fi invincibile.Suporterii echipei constănţene au fost din nou la înălţime pe tot parcursul meciului cu Galatasaray şi şi-au încurajat favoritele pe timpul celor patru sferturi.Chiar dacă în Europa CSM Constanţa nu stă foarte bine, această experienţă le prinde bine elevelor lui Alexandru Olteanu. Rămâne de văzut dacă echipa de pe litoral se va putea redresa pentru următoarele meciuri.