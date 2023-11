România simte latino! Campionatul Mondial de Adulţi pentru acest dans, în premieră în ţara noastră

Clubul Fantasy Dance aduce în premieră în România, începând de vineri, Campionatul Mondial de Adulţi Latino, cel mai important şi aşteptat campionat mondial din acest an din dansul sportiv, competiţie care va avea loc la Sala Transilvania, a anunţat Primăria Municipiului Sibiu pe pagina de Facebook.„În premieră în România, clubul Fantasy Dance aduce la Sibiu Campionatul Mondial de Adulţi Latino, cel mai important şi aşteptat campionat mondial din an, alături de campionatul mondial de Junior II Standard, WDSF Open Tineret Standard şi Latino şi WDSF World Open Standard şi Latino”, a transmis Primăria Sibiu.Potrivit sursei citate, cea mai importantă competiţie de dans sportiv din România are loc la Sibiu în perioada 3-5 noiembrie. Evenimentul este organizat de Asociaţia Club Sportiv Fantasy Dance şi cofinanţat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2023. Transylvanian Grand Prix aduce la Sibiu peste 1.500 de sportivi din peste 42 de ţări, 60 de arbitri şi oficiali internaţionali şi 50 de arbitri şi oficiali români, alături de preşedintele Federaţiei Române de Dans Sportiv, Vasile Gliga, care este şi membru în prezidiul Federaţiei Mondiale de Dans Sportiv.Openul de dans sportiv este structurat pe categorii de vârstă, plecând de la 6 ani până la adulţi. Competiţia este dedicată sportivilor care practică dansul sportiv ca hobby şi celor ce corespund categoriilor de experienţă E şi D, dar şi calificărilor participanţilor de la World Open şi cele două campionate mondiale, urmând ca în ultima parte a evenimentului să se desfăşoare finalele celor mai aşteptate competiţii din eveniment.Biletele pot fi achiziţionate online de pe kompostor.ro sau direct de la Sala Transilvania din Sibiu.