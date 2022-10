Carieră / Academia Națională de Fotbal organizează o nouă ediție Business Excellence in Football Management

Înscrierile pentru cea de-a doua ediție a cursului Business Excellence in Football Management sunt deschise managerilor de la cluburile de fotbal din România, până pe data de 11 noiembrie.Organizat de Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Școala de Afaceri ASEBUSS pentru al doilea an consecutiv, Business Excellence in Football Management este un program integrat de management care oferă o perspectivă de actualitate asupra managementului sportiv.Structurat sub forma unui mini-MBA și desfășurat pe durata a şase luni, programul contribuie la dezvoltarea gândirii strategice, a leadershipului și a expertizei manageriale necesare creșterii competitivității cluburilor sportive.„Trainerii și specialiștii au experiență practică și de predare lucrează cu profesioniștii din industrii diferite și sunt experimentați în transmiterea de bune practici de business cu aplicabilitate în fotbal. Programul este organizat în cinci module de curs care acoperă zonele strategice ale unei organizații: leadership, strategie, financiar, fiscal & juridic și marketing & comercial.Programul se adresează profesioniștilor din managementul cluburilor de fotbal din România - președinți de club, directori executivi, manageri relevanți implicați în administrarea unui club sportiv sau în organizarea de evenimente sportive - iar numărul maxim de cursanți este de 25”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal.Un număr limitat de locuri este deschis participanților cu experiență relevantă din domenii conexe (precum marketingul sportiv, sponsorship, responsabili ai altor federații sau cluburi sportive) și care pot contribui la diversitatea procesului de învățare.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro