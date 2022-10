Fotbal, Conference League / Deşi învinsă de Sivasspor, CFR Cluj are mari şanse de a ieşi din grupă

Echipa CFR Cluj a suferit un eşec sever, scor 0-3 (0-1), în partida cu Sivasspor (Turcia), disputată în deplasare, contând pentru Grupa G a Europa Conference League la fotbal.Golurile au fost marcate de Mustapha Yatabare (min. 22, 73), la care s-a adăugat şi autogolul lui Rangelo Janga (min. 64).„La cum s-a jucat, e greu de acceptat un asemenea rezultat. Cred că a fost unul dintre cele mai bune jocuri ale noastre.La început am luat gol din ofsaid, din păcate nu a fost VAR. Noi am avut un penalty, trei ocazii mari. Am jucat foarte bine în prima repriză, la pauză trebuia să intrăm în avantaj. 1-0 au făcut arbitrul şi ghinionul.În a doua însă ne-am dat autogol, iar când îţi dai autogol chiar că nu e seara ta. Apoi am riscat ca să dăm gol, ne-am desfăcut şi în final am pierdut cu 0-3.Important e că suntem în continuare în cărţile calificării. Suntem la mâna noastră, trebuie să câştigăm ultimul meci şi ne calificăm în primăvara europeană. Dacă facem 10 puncte ar fi fantastic. Nu s-au mai făcut 10 puncte de mult într-o grupă europeană. Dar sunt în acelaşi timp conştient că va fi foarte, foarte greu cu Ballkani”, a declarat, după meci, antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.În celălalt meci al grupei, Slavia Praga a învins-o, în deplasare, pe FC Ballkani, scor 1-0.În clasamentul grupei, Sivasspor ocupă primul loc, cu 10 puncte, fiind calificată în turul următor, CFR are 7 puncte, Slavia, 7 puncte, iar Ballkani, 4 puncte.În ultima etapă, pe 3 noiembrie, vor avea loc partidele Slavia - Sivasspor şi CFR - Ballkani. Echipa din Gruia are nevoie de o victorie pentru se califica în faza următoare, dar i-ar fi suficient şi un egal, dacă Slavia nu va câştiga cu Sivasspor.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca