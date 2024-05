Clubul Sportiv Oyama din Constanţa, rezultate foarte bune la Campionatul European de Karate Kyokushin

Clubul Sportiv Oyama din Constanța a participat sâmbătă, 18 mai 2024 la o nouă competiție prestigioasă Campionatul European de Karate Kyokushin pe categorii de greutate, ce a avut loc la Varna în Bulgaria. La eveniment au fost prezenti aproximativ 700 de sportivi din numeroase țări europene.Clubul Oyama Constanța a dovedit că este unul dintre cele mai bune cluburi de karate kyokushin din România, câștigând numeroase premii la diferite categorii.Sportivii constănțeni care au reușit sa aducă rezultate remarcabile sunt:Raul Gheorghe (locul I kumite), Alexandru Moşoianu (locul II kumite, locul III kata), Mihai Moşoianu (locul II kata, locul III kumite), Lăcrămioara Cadîr (locul II kata), Ştefania Dobrin (locul II kata), Andra Istrate (locul III kumite) şi Tina Malama (locul III kumite).Echipa este antrenată de către Senpai Lidia Dobrin ( 2 dan) și Senpai Marius Burlacu ( 1kyu).„A fost o nouă competiție care ne-a adus mari bucurii. Munca sportivilor noștri a fost răsplătită prin numeroase medalii și calificări în finale. Din nou am fost printre primii și am dovedit că la Constanța se face sport de performanță”, a declarat Lidia Dobrin, președinte Club Sportiv Oyama Constanța.Această performanţă este una incredibilă pentru sportul constănţean, mai ales că oraşul de la malul mării se poate mândri cu rezultate bune obţinute de-a lungul timpului la această disciplină.Nu în ultimul rând, specialiştii spun că disciplina karate nu face parte din categoria sporturilor de contact care provoacă durere şi răni.Este mai mult decât o disciplină, este un adevărat stil de viaţă. Sportivii sunt educaţi ca în afara competiţiilor să nu intre în conflicte cu absolut nimeni şi să folosească tehnicile învăţate doar în scop de autoapărare.Clubul Oyama Constanţa aduce, iată, încă odată cinste oraşului de la malul mării, iar conducerea acestuia este încrezătoare că sportivii pot repeta aceste performanţe, sau chiar să le depăşească, la următoarele competiţii la care vor participa.Reamintim că la finalul anului trecut Clubul Sportiv Oyama Constanţa a obţinut rezultate remarcabile la acelaşi Campionat European de Karate Kyokushin, care s-a desfăşurat în Ungaria, la Budapesta.Totodată, în luna aprilie a acestui an, Clubul Sportiv Oyama Constanţa a participat la Cupa Kata No Meijin, competiţie desfăşurată la Bucureşti, la Complexul Olimpic Sydney 2000 din Izvorani, acolo unde de asemenea a cucerit mai multe medalii.„Ambiția, perseverența, dorința de a fi cei mai buni. Asta îi definește pe sportivii clubului Oyama. Și la această ediție a Cupei Kata NO MEIJIN, sportivii noștri, ne-au dovedit că sunt hotărâți și puternici. Pentru mulți dintre ei, acesta a fost primul concurs la care au participat, iar rezultatele foarte bune obținute ne dovedesc determinarea și ambiția acestor copii. Felicitări și mult succes la concursurile viitoare!”, declara atunci Lidia Dobrin.