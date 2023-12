Constănţeanca Elena Zaharia a făcut istorie la Mondialul de tenis de masă pentru juniori

Elena Zaharia a obținut un rezultat istoric pentru România la Campionatul Mondial U19 de tenis de masă, competiție care se desfășoară în această perioadă în Slovenia. Tânăra a câștigat medalia de argint în proba de simplu feminin, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Kuai Man cu scorul de 0-4 (3-11, 11-13, 5-11, 5-11).Chiar dacă a fost vorba despre un eșec în ultimul act, trebuie scos în evidență faptul că adversara Elenei Zaharia a fost una care deja a obținut performanțe notabile chiar în competițiile de senioare. Asiatica se poate lăuda cu o medalie de bronz la seniori, obținută în proba de dublu mixt, iar, prin prisma aceasta, era considerată marea favorită a acestei întreceri de junioare încă dinainte de startul concursului.Așadar, este vorba despre o performanță mai mult decât importantă pentru Elena Zaharia, mai ales că este vorba despre prima astfel de medalie obținută de România la această competiție, după cum a informat chiar Federația Română de Tenis de Masă prin intermediul Facebook.„Istorie! Elena Zaharia este vicecampioană mondială! A doua sportivă a lumii în proba de U19 simplu feminin este din România, o performanță imensă reușită la Campionatul Mondial de Juniori 2023!Momentul reprezintă o premieră pentru Elena Zaharia, aflată în prima finală de simplu la o ediție a Campionatului Mondial de juniori și, totodată, cea mai bună clasare a României din istorie.Elena Zaharia a fost protagonista unor zile fantastice în Slovenia, unde a eliminat patru sportive valoroase printr-un joc solid, pentru a disputa finala probei, în urma căreia va pune cu mândrie la gât medalia de argint”, a fost mesajul postat de FRTM.Această medalie de argint din proba de simplu este a doua obținută de Elena Zaharia la această ediție a Campionatului Mondial U19, după ce anterior a reușit să câștige medalia de bronz în proba pe echipe, alături de Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu și Alesia Sferlea.„Sunt euforică, fericită și recunoscătoare pentru tot! Aceste medalii sunt extrem de importante pentru mine, practic mi-am demonstrat că toată munca mea de la juniori și toate sacrificiile mele nu au fost în zadar. Înaintea acestui mondial, am avut tot felul de gânduri și de temeri, cum va fi trecerea mea la seniori, dar după aceste medalii pe care le-am câștigat, m-am liniștit”, a declarat Elena Zaharia, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.Și pentru Edi Ionescu mondialul din Slovenia a fost ultimul la juniori. Sportivul a încheiat concursul cu două medalii de bronz, prima câștigată cu echipa și a doua la simplu.„Mă simt extraordinar! Mai bine de atât nu putea să se încheie cariera mea la juniori, sunt două medalii extrem de prețioase și importante pentru mine. Acum sunt pregătit și motivat pentru ce va urma la seniori. Am avut emoții ca de fiecare dată, dacă nu am emoții, atunci e clar că ceva nu este în regulă”, a spus Eduard Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă a României.La Mondialul din Slovenia, delegația României a mers cu opt sportivi. Elena Zaharia, Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Andrei Istrate și Dragoș Bujor. Ei au fost însoțiți de antrenorii: Viorel Filimon, Vasile Florea, Elena Sebe și Alexandru Dincă.