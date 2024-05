CSM Constanţa întâlneşte Minaur Baia Mare în semifinalele Cupei României la handbal

Handbaliştii de la CSM Constanţa vor juca în semifinalele Cupei României cu Minaur Baia Mare, în timp ce CS Dinamo Bucureşti o va întâlni pe CSM Bucureşti. CSM Constanţa este deţinătoarea trofeului, după ce a învins-o pe Minaur în finala desfăşurată anul trecut. Dinamo a fost eliminată în sferturile de finală.În acest campionat, Minaur şi CSM Constanţa şi-au împărţit victoriile, băimărenii impunându-se la limită în tur, pe teren propriu, cu 26-25, iar echipa de pe Litoral luându-şi revanşa în retur, cu 33-28.Dinamo, care şi-a asigurat de câteva etape titlul de campioană naţională, a învins-o în Liga Zimbrilor pe CSM Bucureşti, cu 36-34, în deplasare, în ultima etapă a turului.Secretarul general a Federaţiei Române de Handbal, Nicolae Luca, a anunţat că datele desfăşurării turneului Final Four vor fi anunţate în cursul zilei de miercuri, după consultări cu echipele participante.CS Dinamo Bucureşti este calificată la turneul Final Four al EHF European League, care va avea loc la Hamburg, pe 25 şi 26 mai.Prima opţiune de organizare a turneului Final Four al Cupei României a obţinut-o, prin tragere la sorţi, Minaur Baia Mare, urmată de CS Dinamo şi CSM Constanţa.