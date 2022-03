CSU Neptun, victorie după un meci spectaculos cu CSM Unirea Slobozia

Echipa feminină de handbal CSU Neptun s-a impus, cu scorul de 27-25 (12-11), în faţa CSM-ului Unirea Slobozia, la capătul unui meci foarte bun, disputat la Sala Sporturilor din Constanţa, în cadrul etapei a 17-a a Diviziei A, Seria A.În prima repriză, care a stat sub semnul echilibrului, am consemnat răsturnări spectaculoase de scor. Constanţa s-a desprins la trei „lungimi”, 7-4, apoi Slobozia a reuşit o serie perfectă de cinci goluri pentru 9-7, dar, până la pauză, jucătoarele antrenate de Ion Ivan şi Lăcrămioara Ilie au trecut din nou în avantaj, 12-11.După pauză, oaspetele au revenit iarăşi pe tabelă şi au preluat conducerea, 22-20 (min. 45), însă, pe final, două time-out-uri ale Neptunului au aşezat tactic apărarea şi atacul, ridicând nivelul de joc.CSU Neptun a găsit soluţii pentru a prelua conducerea, în ultimele minute având un avantaj minim. Constanţa a terminat în inferioritate numerică, Mihaela Stănciulescu fiind eliminată două minute, ceea ce a făcut ca victoria să fie muncită şi meritată.Pentru CSU Neptun, au marcat: Mihaela Stănciulescu 8, Gabriela Moldoveanu 7, Rebeca Gheorghe 5, Bianca Căldare 4, Ariana Cercel 2, Ştefania Surducan 1.În clasament, echipa constănţeană ocupă locul patru, cu 32 de puncte, dar nu are nicio şansă de promovare. Lideră este CSM Galaţi (42 p), urmată, în ordine, de CSM Corona Braşov (37 p) şi CSM Unirea Slobozia (34 p, un meci mai puţin disputat).Etapa viitoare, vineri, 25 martie, CSU Neptun va juca, în deplasare, cu CSM Roman.Foto: Facebook / CSU Neptun Handbal