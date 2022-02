„Delfinii”, de neoprit! HC Dobrogea Sud a spulberat-o pe CSM Bacău

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud s-a impus fără probleme, cu scorul de 40-23 (18-9), în faţa CSM-ului Bacău, într-o partidă disputată la Sala Sporturilor, contând pentru etapa a 20-a a Ligii Naţionale.A fost o victorie la scor pentru echipa constănţeană, după un meci-spectacol, gustat din plin de fanii prezenţi în tribune. Un meci care a curs, de la început, într-un singur sens, cu „delfinii” la timonă din primul până în ultimul minut.A fost 9-4, în minutul 15, 12-9, în minutul 20, şi 18-9, la pauză. Din acest moment, s-a mai pus doar problema scorului, iar antrenorul George Buricea le-a dat credit tuturor jucătorilor, preferând să mizeze totul pe cartea atacului, după o serie de meciuri strânse în care apărarea a fost vioara întâi. A rezultat un forcing neîntrerupt spre poarta adversă, cu execuţii spectaculoase şi goluri pe bandă rulantă, pentru o victorie la 17 goluri diferenţă.Echipa lui Sandu Iacob a încercat să răspundă cu cât mai multe goluri în ultimul sfert de oră, în faţa unui adversar dezlănţuit. Handbaliştii constănţeni au făcut spectacol pentru public şi au luat trei puncte, primele dintr-o serie perfectă până la finalul sezonului, aşa cum speră toţi cei din tabăra HCDS.„Mă bucur că suporterii au venit la Sala Sporturilor să ne susţină, a fost o atmosferă extraordinară. A fost un meci foarte frumos şi am câştigat la o diferenţă mare de goluri. Ne dorim un parcurs foarte bun, ne trebuie un parcurs perfect până la finalul campionatului. Se poate. Suntem în grafic şi sunt convins că vom reuşi”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.„Ne-am dorit să înscriem foarte multe goluri, să prindem încredere. Suntem foarte fericiţi că am câştigat primul meci din acest an. Am început foarte greu, cu multe probleme, dar acum ne-am descătuşat şi sperăm să câştigăm tot până la sfârşitul sezonului”, a adăugat extrema Alexandru Andrei.HC Dobrogea Sud: Vasile 1 gol, Chilianu, Preda - Andrei 7 goluri, Stankovic 6 (4x7m), Caba 5, Nikolic 4, Ilie 4, Komogorov 3, Susanu 3, Stănescu 3, Chikovani 2, Loghin 1, Bruj 1, Vegar.Etapa viitoare, duminică, 27 februarie, de la ora 18.00, HC Dobrogea Sud va juca, în deplasare, cu CSM Vaslui.Graţie acestei victorii, HC Dobrogea Sud a urcat pe locul patru în clasament, cu 44 de puncte, unul mai mult decât ocupanta locului cinci, CS Minaur, cu menţiunea că băimărenii au un meci mai puţin disputat. Lideră este CS Dinamo (52 p), urmată de AHC Potaissa Turda (48 p) şi CSA Steaua Bucureşti (46 p), toate cu câte un meci mai puţin disputat decât Constanţa.Foto: handbal Club Dobrogea Sud