DJST Constanţa: Gala Voluntarilor se va desfăşura, deseară, la Academia Navală

Sub egida Anului European al Competenţelor, Gala Voluntarilor reunește, şi anul acesta, voluntari din peste 27 de organizaţii, proiecte şi mulţi eroi - 365 la primul inventar. Acest eveniment, dedicat celor ce îşi doresc să aducă un strop de lumină va avea loc marţi, 5 decembrie 2023, de la ora 17.00, gazdă fiind sala de festivităţi a Forţelor Navale (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”).„Anul acesta, cu respect, onorăm voluntarii organizaţiilor: Societatea Biblică Interconfesională din România, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori, Fundația pentru S.M.U.R.D, Asociația pentru cultură și educație Dali, Fundaţia Giovanni Bosco, Asociaţia Sol Maris, Filiala de Cruce Roșie Constanța, Asociația Elevilor din Constanța, Banca Regională pentru Alimente Constanța, Asociaţia Dăruieşte Aripi, Asociaţia Stratonis Tuzla, Asociația Tomis Bike, Asociația de Caritate din Armata României Camarazii, Centrul de Resurse pentru Tineret Spark, ASAN (Asociația Studenților Academiei Navale), Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Mangalia, Asociația de Prevenire, Evaluare și Terapii în Adicții Equitas Constanța, Asociația Sport Pentru Sănătate, AMVVD Constanţa, Grupul Local de Tineret Constanța, Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri A.D.A.P.T.O. - Constanţa, Asociația Make Sense, Biblioteca Județeană I.N. Roman, Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza Constanța, Liga Studenților - Universitatea Ovidius Constanța, Organizația Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum, Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului, Asociația Părinților din Școala Gimnazială nr. 16 Constanța, Asociația Luna Albastră Diabet, Asociația Sweet Land, Liga Navală Română - Mangalia.Peste 600 de recompense publice vor fi acordate persoanelor fizice, organizațiilor, instituțiilor și organizațiilor implicate în mișcarea de voluntariat din județul Constanța, pe următoarele categorii: VOLUNTARUL ANULUI 2023, COMPANIA ANULUI 2023, INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT a ANULUI 2023, PROIECTUL DE VOLUNTARIAT AL ANULUI 2023, TROFEUL PRIETENIEI, ORGANIZAȚIA ANULUI 2023, COORDONATORUL DE VOLUNTARI, VOLUNTARUL SENIOR, MINI ȘI VOLUNTARUL JUNIOR, VOLUNTARUL IMPLICAT PRIN SPORT, JURNALISTUL ANULUI, VOLUNTARUL MENTOR IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI cu persoanele cu DIZABILITĂȚI, JURNALISTUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, semnat de directorul executiv Emil Ionescu Jan Nichita.GALA VOLUNTARILOR reprezintă consecința unui efort comun public – privat, FOTBAL CLUB FARUL CONSTANȚA, DOBROGEA GRUP, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I.N ROMAN CONSTANȚA, PROCIVITAS PRINT, ACCSALPA Constanța, BANCA DE ALIMENTE CONSTANȚA, RADIO ROMÂNIA CONSTANȚA, sprijin instituțional Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.