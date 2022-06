Fotbal / Bursa transferurilor. Daniel Florea a semnat cu FC Voluntari, U Cluj l-a adus pe Marius Briceag

Atacantul Daniel Florea (34 de ani), care a evoluat în ultimele cinci sezoane la Chindia Târgovişte, a semnat un contract cu FC Voluntari, susţinând deja primul antrenament sub comanda noului său antrenor, Liviu Ciobotariu.FC Voluntari i-a mai transferat pe fundaşul ivorian Ulrich Meleke (care juca sub formă de împrumut de la CFR Cluj), pe fundaşul stânga Salvatore Marrone (FK Csiskzereda), pe mijlocaşul Mihai Răduţ (Aris Limassol) şi pe portarul Octavian Vâlceanu (Gaz Metan Mediaş).XXXConducerea Universităţii Cluj, echipă nou promovată în Liga I, a anunţat, într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, transferul fundaşului Marius Briceag (30 de ani), care a evoluat în sezonul trecut la FC Voluntari.Fotbalistul a mai evoluat în cariera sa la formaţiile FC Argeş, CSM Râmnicu Vâlcea, Universitatea Craiova şi FCSB. Are în palmares o Cupă a României câştigată, în 2018, cu Universitatea Craiova.Briceag este al treilea transfer perfectat de U Cluj în vederea sezonului următor, după fundaşul Andrei Piţian (Chindia) şi atacantul Adrian Bălan (FC Rapid).XXXMihai Teja a preluat funcţia de antrenor al echipei FC Botoşani, el înlocuindu-l pe banca tehnică pe Marius Croitoru, care nu şi-a mai prelungit contractul cu gruparea din nordul ţării.Foto: Facebook / FC Voluntari