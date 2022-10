Fotbal / EURO U21, în România. Ce staruri ar putea juca la București sau Cluj

Turneul final al Campionatului European de fotbal Under 21 va fi găzduit de România și Georgia, țara noastră organizând partide la Cluj-Napoca și București.Marţi, 18 octombrie, de la ora 19.00 (în direct la TVR 1), Ateneul Român din București va găzdui tragerea la sorți a grupelor, la care naționala noastră e calificată din postura de țară gazdă.Turneul final are loc anul viitor în perioada 21 iunie - 8 iulie 2023.În avancronica evenimentului de gală, Federaţia Română de Fotbal prezintă o parte dintre fotbaliștii U21, deja staruri mondiale, care ar putea fi prezenți, cu șanse mari, anul viitor pe stadioanele din Cluj-Napoca și București! La EURO de anul viitor pot participa fotbaliși născuți începând cu 1 ianuarie 2000.Wesley Fofana (Chelsea) - FranțaFundașul de 21 de ani a fost cumpărat în această vară de londonezi, de la Leicester, cu peste 80 de milioane de euro! Fofana a jucat în finalul campaniei de calificare pentru Franța U21, dar și în cele două amicale ale reprezentativei disputate luna trecută.Anthony Gordon (Everton) - AngliaCotat la 40 milioane euro, mijlocașul echipei din Liverpool a contribuit cu 4 goluri și o pasă de gol în preliminarii pentru Anglia U21, fiind pe teren și în ultimele două partide amicale disputate de reprezentativă în septembrie, cu Italia și Germania.Nico Gonzalez (Valencia) - SpaniaProdus al Barcelonei, împrumutat în acest sezon de La Liga spre clubul valencian, Nico e cotat la 20 milioane de euro. Mijlocașul a fost prezent pe teren în campania de calificare pentru Spania U21, jucând inclusiv în amicalul cu România de luna trecută.Fabio Vieira (Arsenal) - PortugaliaCel mai bun fotbalist al ultimei ediții EURO U21 este eligibil și pentru turneul găzduit de România și Georgia! Mijlocașul creativ de 30 milioane euro a fost transferat în această vară de londonezi de la FC Porto și se anunță unul din fotbaliștii de top ai fotbalului mondial.Fabio Miretti (Juventus) - ItaliaDeși are doar 19 ani, mijlocașul torinezilor cotat la 15 milioane de euro a intrat deja în circuitul naționalei U21 și a disputat chiar partide în 2022, atât în campania de calificare, fiind titular inclusiv în amicalul de luna trecută cu Anglia U21.Romeo Lavia (Southampton) - BelgiaDeși are numai 18 ani, închizătorul a debutat deja în acest an pentru Belgia U21, în preliminariile turneului final european. Cotat la 25 milioane euro, a semnat în această vară cu Southampton pentru 12,3 milioane euro, părăsind Manchester City.Foto: Facebook / Fofana Wesley