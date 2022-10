Farul a trecut la pas de U Cluj şi se pregăteşte pentru marele derby cu Rapid

FCV Farul îşi continuă parcursul foarte bun din actuala ediţie a Superligii la fotbal. Echipa constănţeană a reuşit o nouă victorie, scor 2-0 (1-0), în partida cu Universitatea Cluj, disputată sâmbătă seară, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, în cadrul etapei a 14-a de campionat.„Marinarii” au dominat clar întâlnirea şi s-au impus prin golurile marcate de Alexi Pitu (min. 31) şi Andrei Artean (min. 51).Farul, care nu a primit gol în ultimele trei partide, a bifat a zecea victorie în acest sezon şi a cincea consecutivă pe teren propriu.„Un meci perfect făcut de noi, atât ofensiv, cât şi defensiv. Au mai existat greşeli de ultimă pasă, dar una peste alta am interpretat jocul foarte bine, aşa cum am stabilit. Ştiam despre Universitatea Cluj că este o echipă greu de desfăcut, bine organizată, dar nu i-am dat nicio şansă de a deveni periculoasă. Chiar puteam marca mai multe goluri.Ne bucurăm că avem continuitate în randament şi rezultate şi că depindem numai de noi”, a declarat, după meci, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.În clasament, Farul se menţine în fotoliul de lider, cu 33 de puncte, secondată de Rapid Bucureşti (28 p). Cele două echipe se vor întâlni în etapa viitoare, vineri, 21 octombrie, de la ora 20.30, pe stadionul din Giuleşti.Până la derby, echipa constănţeană va mai susţine, marţi, 18 octombrie, de la ora 15.30, în deplasare, partida cu CSM Alexandria (Liga a III-a), prima din Grupa C a Cupei României.XXXFarul Constanţa II a disputat, sâmbătă după-amiază, în deplasare, partida cu Agricola Borcea, contând pentru etapa a opta a Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a.Formaţia constănţeană s-a impus cu scorul de 1-0 (1-0), unicul gol al întâlnirii fiind înscris de Răzvan Iorga, în minutul 40.Farul II (antrenori Sorin Rădoi, Marius Axinciuc): Muşat, Cocot, Duţu, Lazăr, Mituleţu, Calu (min. 56, Băceanu), Stancu, Iorga (min. 75, Costea), Dumitrache (min. 85, Vîlea), Andronache, R. Ion.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: Gloria Băneasa - Dunărea Călăraşi 1-1, CS Afumaţi - Gloria Albeşti 3-1, FC Voluntari II - Înainte Modelu 0-0, Recolta Gh. Doja - CS Amara 3-2.În clasament, echipele constănţene ocupă următoarele locuri: Gloria Albeşti - 3 (13 p), Farul II - 5 (13 p), Gloria Băneasa - 8 (9 p).Foto: farulconstanta.com