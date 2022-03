Fotbal / Opt stranieri convocaţi la naţionalele U21 şi U20 ale României pentru amicalele din luna martie

Selecționerii Florin Bratu și Bogdan Lobonț au anunțat listele preliminare de jucători din străinătate chemați la loturile Under 21, respectiv Under 20, la acțiunile din luna martie.Naționala U21 a României continuă pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România și Georgia. Calificată deja la EURO 2023 din postura de țară gazdă, România U21 dispută meciuri amicale pe perioada preliminariilor, informează Federaţia Română de Fotbal.În luna martie, tricolorii Under 21 au programate două jocuri amicale:25 martie, București: România U21 - Finlanda U21, ora 17.1529 martie, Rabat: Maroc U21 - România U21Prima partidă se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. În ceea ce privește jocul din Maroc, stadionul și ora de start nu au fost încă stabilite.Pentru aceste două partide, Florin Bratu a apelat la Alexandru Țârlea (Alaves / Spania), Ricardo Farcaș (Siena / Italia), Marius Corbu (Akademia Pușcaș / Ungaria) și Andrei Mărginean (Messina / Italia).De partea cealaltă, România Under 20 are programate două meciuri de pregătire, cu Norvegia, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, și cu Elveția, în deplasare:24 martie, Ploiești: România U20 - Norvegia U20, ora 17.0028 martie, Wil: Elveția U20 - România U20, ora 15.00 (16.00 în România)Pentru această acțiune, selecționerul Bogdan Lobonț va apela la patru jucători care evoluează în afara României: Louis Munteanu (Fiorentina / Italia), Antony Petre (Union Clodiense / Italia), Andrei Antonio Anton (Torino / Italia) și Cosmin Oprean (Cittadela / Italia).Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro