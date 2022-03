Olandezul Bradley de Nooijer, principalul pasator decisiv din lotul Farului

Fotbalistul olandez Bradley de Nooijer are un nou sezon foarte bun în tricoul Farului. Fundaşul stânga al echipei constănţene a reuşit în actuala stagiune să furnizeze coechipierilor nu mai puţin de şase pase de gol, fiind cel mai bun pe postul lui şi la acest capitol şi, totodată, principalul pasator decisiv din lotul „marinarilor”.Bradley de Nooijer este şi jucătorul din Liga I care a reuşit cele mai multe centrări în acest sezon - 124.Principala calitate a jucătorului Farului este însă viteza, monitorizată în parametrii ca Sprint, unde nu are niciun rival în Liga I.Bradley de Nooijer a bifat, în partidele cu Rapid Bucureşti, FC Voluntari şi FCSB, performanţe probabil imposibil de atins de orice alt jucător din campionat în acest moment: cu o viteză de peste 25,5 km/h (adică peste 7 m/s), De Nooijer a reuşit să alerge 537 m sprint cu Rapid, 633 m sprint cu FC Voluntari şi 436 m sprint cu FCSB.XXXSâmbătă, 5 martie, echipa de Liga a III-a Farul II va susţine, pe teren propriu, ultima partidă de verificare din această iarnă, în compania formaţiei Progresul Spartac.În etapa a 16-a a Ligii a III-a, Seria a III-a, prima din acest an, Farul II va juca, vineri, 11 martie, pe teren propriu, cu liderul CS Afumaţi.Foto: farulconstanta.com