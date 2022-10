Fotbal / Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu: „EURO U21, un tren de mare viteză spre fotbalul de top”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, la finalul tragerii la sorţi a grupelor Campionatului European Under 21 din 2023, găzduit de România şi Georgia, că selecţionata tricoloră are ca obiectiv calificarea în semifinale, iar faptul că turneul final se va desfăşura în ţara noastră reprezintă o oportunitate imensă de afirmare pentru tinerii jucători.„Obiectivul este să jucăm o semifinală de Campionat European. Din punctul meu de vedere, EURO Under 21 reprezintă un tren de mare viteză spre fotbalul de top. Şi mi-aş dori ca jucătorii noştri să înţeleagă această oportunitate şi să nu rateze această şansă, pentru că nu te întâlneşti cu ea în fiecare an.Dacă aş fi fost întrebat înainte de tragerea la sorţi, aş fi spus că vreau cea mai dificilă grupă, pentru că obiectivul principal al acestei naţionalei este unul de formare. Şi doar întâlnind cei mai dificili adversari poţi să vezi nivelul la care te situezi şi ce ai de îmbunătăţit.Faptul că jucăm acasă este un avantaj, nu ar trebui să fie o presiune. Pentru că sunt sigur că vom avea foarte mulţi suporteri. Suntem prima ţară din Europa care găzduieşte această competiţie pentru a doua oară”, a declarat preşedintele Răzvan Burleanu.La EURO U21 2023, României va evolua în Grupa B, alături de Spania, Ucraina şi Croaţia, turneul final fiind găzduit de România şi Georgia, în perioada 21 iunie - 8 iulie.Meciurile din ţara noastră vor avea loc pe stadioanele Steaua şi Rapid-Giuleşti din Bucureşti, Grupa B, respectiv pe Cluj Arena şi „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, Grupa D.România va găzdui şi două sferturi de finală (Rapid-Giuleşti şi Cluj Arena) şi o semifinală (Steaua), în total 15 meciuri.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro