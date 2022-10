Fotbal / România joacă primul meci împotriva Spaniei la EURO U21 2023. Programul complet al competiției

România U21 va întâlni Spania, Ucraina și Croația în grupele UEFA Under 21 Championship, turneu care va avea loc, în perioada 21 iunie - 8 iulie 2023, în România și Georgia.România va găzdui meciurile din Grupa B (la București) și Grupa D (la Cluj-Napoca), în timp ce Grupele A și C se vor juca în Georgia.Tricolorii U21 vor disputa toate meciurile din faza grupelor pe stadionul Steaua din Bucureşti, informează Federaţia Română de Fotbal.Iată programul complet al competiţiei:GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Țările de JosMiercuri, 21 iunieOra 19.00: Georgia - Portugalia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)Ora 19.00: Belgia - Țările de Jos (Stadionul Meskhi, Tbilisi)Sâmbătă, 24 iunieOra 19.00: Georgia - Belgia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)Ora 19.00: Portugalia - Țările de Jos (Stadionul Meskhi, Tbilisi)Marți, 27 iunieOra 19.00: Țările de Jos - Georgia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)Ora 19.00: Portugalia - Belgia (Stadionul Meskhi, Tbilisi)GRUPA B: România, Spania, Ucraina, CroațiaMiercuri, 21 iunieOra 19.00: Ucraina - Croația (Stadionul Giulești, București)Ora 21.45: România - Spania (Stadionul Ghencea, București)Sâmbătă, 24 iunieOra 19.00: România - Ucraina (Stadionul Ghencea, București)Ora 21.45: Spania - Croația (Stadionul Giulești, București)Marți, 27 iunieOra 21.45: Croația - România (Stadionul Ghencea, București)Ora 21.45: Spania - Ucraina (Stadionul Giulești, București)GRUPA C: Cehia, Anglia, Germania, IsraelJoi, 22 iunieOra 19.00: Cehia - Anglia (Batumi Arena, Batumi)Ora 19.00: Germania - Israel (Stadionul Shengelia, Kutaisi)Duminică, 25 iunieOra 19.00: Cehia - Germania (Batumi Arena, Batumi)Ora 19.00: Anglia - Israel (Stadionul Shengelia, Kutaisi)Miercuri, 28 iunieOra 19.00: Anglia - Germania (Batumi Arena, Batumi)Ora 19.00: Israel - Cehia (Stadionul Shengelia, Kutaisi)GRUPA D: Norvegia, Elveția, Franța, ItaliaJoi, 22 iunieOra 19.00: Norvegia - Elveția (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)Ora 21.45: Franța - Italia (Cluj Arena, Cluj)Duminică, 25 iunieOra 19.00: Elveția - Italia (Cluj Arena, Cluj)Ora 21.45: Norvegia - Franța (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)Miercuri, 28 iunieOra 21.45: Elveția - Franța (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)Ora 21.45: Italia - Norvegia (Cluj Arena, Cluj)Fazele eliminatoriiSferturi de finalăSâmbătă, 1 iulieOra 19.00: 1A vs 2C (Stadionul Meskhi, Tbilisi)Ora 22.00: 1B vs 2D (Stadionul Giulești, București)Duminică, 2 iulieOra 19.00: 1C vs 2A (Stadionul Shengelia, Kutaisi)Ora 22.00: 1D vs 2B (Cluj Arena, Cluj)SemifinaleMiercuri, 5 iulieOra 19.00: 1A/2C vs 1C/2A (Batumi Arena, Batumi)Ora 22.00: 1B/2D vs 1D/2B (Stadionul Steaua, București)FinalaSâmbătă, 8 iulie, ora 19.00 (Batumi Arena, Batumi)Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro / Alex Nicodim