Fotbal / Sepsi OSK a cucerit Supercupa României. „Jucătorii au reuşit un lucru extraordinar”

Echipa Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a cucerit, pentru prima oară în istoria sa, Supercupa României, după ce a învins-o, cu scorul de 2-1 (1-1), pe CFR Cluj, într-o partidă disputată pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad.CFR a deschis rapid scorul, prin Adrian Păun (min. 2), însă, în prelungirile primei reprize (min. 45+3), Cosmin Matei a restabilit egalitatea. În repriza secundă, Sepsi s-a apărat ermetic şi a dat lovitura tot pe final (min. 85), când Mario Rondon a marcat golul victoriei.„A fost un meci greu, de abia ne aşezasem pe bancă şi eram conduşi cu 1-0. Însă apoi noi am făcut un joc bun. Jucătorii au arătat ambiţie, dorinţă, nu au renunţat nicio clipă. Dovadă că în prima repriză am egalat, iar până la sfârşit cred că am meritat să câştigăm acest trofeu. Jucătorii mei trebuie felicitaţi, au reuşit un lucru extraordinar azi. Au făcut un lucru fabulos, incredibil. Nu e uşor să câştigi împotriva CFR-ului”, a declarat antrenorul echipei Sepsi OSK, Cristiano Bergodi.Sepsi OSK, club înfiinţat în 2011, a reuşit să câştige al doilea său trofeu în acest an, după Cupa României. Antrenorul Cristiano Bergodi se află la cea de-a doua Supercupă a României din carieră, după succesul cu Rapid, din 2007.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro