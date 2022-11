În turneu la Budapesta! Şansă uriaşă de afirmare pentru juniorii de la CSM Constanţa

Echipa masculină de baschet juniori U20 CSM Constanţa a răspuns pozitiv invitaţiei organizatorilor de a lua parte, în acest an, la European Youth Basketball League (EYBL). Primul turneu la care formaţia de pe litoral va participa se desfăşoară, începând de vineri, 4 noiembrie, până duminică, 6 noiembrie, în capitala Ungariei, Budapesta.Lotul CSM-ului Constanţa U20 are în componenţă jucători mai tineri decât categoria U20, majoritatea fiind juniori U18, dar şi mai mici. „Gladiatorii” care au făcut deplasarea la Budapesta sunt următorii: Denis Paţă, Vlad Ichim, Andrei Dobre, Sergiu Drăghici, Adrian Rădulescu, Mihai Călinţaru, Cezar Unitu, Andrei Constantin, Andrei Călinţaru, David Secăreanu, Mario Ignat, Daniel Guţan, Rareş Moise şi Robert Cosmeanu.Staff-ul tehnic este compus din antrenorul principal Bogdan Ivanovici, secunzii Vladimir Mihai şi Mario Takacs-Sixt, alături de kinetoterapeutul Alexandru Oltean, din lotul lărgit pentru această campanie EYBL mai făcând parte Vlad Călin, Rareş Croitoru, Alexandru Gavriz, Matei Enciu, Mihai Avram, George Marinescu şi Luca Preda.CSM Constanţa a fost repartizată în Grupa C şi va da piept pe rând cu London Elite (Anglia), Sheffield College (Anglia), Independents France (Franţa) şi Grosuplje (Slovenia).„O şansă importantă pentru această generaţie de sportivi, cochetam de mult cu această idee, acum avem ocazia să o punem în practică. Intrăm şi noi în rândul echipelor româneşti care participă de vreo cinci-şase ani în această competiţie.Copiii vor avea ocazia să-şi măsoare forţele cu generaţii mai mari ca ei, mă bucura foarte mult faptul că o primesc o asemenea şansă şi sper să o şi folosească aşa cum trebuie. Sper să facă o figură foarte frumoasă, iar câţiva dintre ei să-şi găsească apoi loc în echipa de seniori”, a declarat antrenorul principal Bogdan Ivanovici.XXXNici juniorii U14 nu sunt lipsiţi de emoţii în week-end. Astfel, tinerii sportivi antrenaţi de Alina Şerban şi Norbert Kovasch se vor deplasa în Bucureşti, pentru a lua parte la un nou turneu din cadrul Campionatului Naţional.În cele două zile de turneu, CSM Constanţa U14 va înfrunta pe „Dan Dacian” Negru Bucureşti, Leii Bucureşti şi CSM Phoenix Galaţi.XXXDupă o perioadă în care echipa feminină de baschet CSM Constanţa a obţinut două victorii în ultimele două etape disputate, jucătoarele antrenate de Tatiana Gallova vor evolua în deplasare, pe terenul celor la FCC Baschet UAV Arad, echipă fără înfrângere în acest început de sezon.Meciul este programat duminică, 6 noiembrie, de la ora 18.00, şi va putea fi urmărit în direct pe canalul de Youtube FRB TV.Foto: Facebook / CSM Constanţa Baschet