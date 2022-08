Îşi caută drumul! „Aerobicii” constănţeni, în tabăra de pregătire de la Bucureşti

Cea mai mare tabără de pregătire pentru „aerobicii” din România se desfăşoară, în aceste zile, la Bucureşti, de la eveniment nelipsind nici sportivi şi antrenori constănţeni.Sportivi şi antrenori de la 14 cluburi - CSM Arad, CS Universitatea Arad, CS Urania Arad, ACS Aerostar „Mădălina Barbu” Bucureşti, ACS Academia de gimnastică „Laura Cristache” Bucureşti, CS UNEFS Bucureşti, ACS Viva Sport Bucureşti, CSS 1 Constanţa, CS Farul Constanţa, AS It`s what I love Constanţa, ACS Honey Bears Club Craiova, LPS Cetate Deva, SCM Dunărea Giurgiu 2020 şi CSG Gimnis Iaşi - participă, în perioada 16-22 august, la tabăra de pregătire a juniorilor I, II, III şi la cursul naţional de perfecţionare a antrenorilor, ambele evenimente desfăşurându-se la Bucureşti.Se lucrează pe opt grupe de vârstă, de la gimnaşti de doar opt ani, până la sportivi aflaţi în ultimul an de juniorat, tabăra fiind coordonată de Alina Drăgan, preşedintele Comitetului Tehnic de gimnastică aerobică din cadrul Federaţiei Române de Gimnastică (FRG).Sandra Dincă, de la CS Farul Constanţa, Sarmiza Niculescu, Larisa Suiu, Claudia Ristea şi David Gavrilovici, toţi componenţi ai loturilor naţionale, oferă suport antrenorilor şi gimnaştilor.Cursurile, teoretice şi practice, sunt susţinute de Antonio Papazov (Bulgaria), campion mondial şi european, antrenor expert European Gymnastics, Bogdan Banta, membru în Comitetul Tehnic de Gimnastică Aerobică al FRG), Cristiana Spînu, de la CS Farul, antrenor principal la lotul naţional de juniori, antrenor expert European Gymnastics, Cristina Dulgheroiu, de la CS Farul, antrenor lot naţional juniori, Laura Cristache, membră în Comitetul Tehnic de Gimnastică Aerobică al FRG, Mădălina Cioveie, antrenor la lotul naţional de seniori, Mariana Mezei, antrenor expert European Gymnastics, şi Mircea Brînzea, antrenor expert European Gymnastics.XXXGimnaştii români Nicholas Ţarcă şi Andrei Titi, împreună cu cei trei participanţi la Festivalul Olimpic al Tineretului European, David Puicea, Norbert Marcu şi Flavius Borca, au participat, miercuri, 17 august, la antrenamentul pe podium la Olympia Halle din Munchen, gazda Campionatelor Europene. Ei au fost însoţiţi de antrenorii Adrian Meleancă şi Ioan Jeberean.Tricolorii vor concura, vineri, 19 august, în calificări (prima rotaţie la bară), în cea de-a doua subdiviziune, alături de juniori din Ungaria, Azerbaidjan, Austria, Luxemburg, Turcia, Portugalia, Armenia, Croaţia, Franţa, Lituania şi Spania.În competiţia juniorilor, sunt înscrişi 135 de gimnaşti. După cele trei subdiviziuni, se vor stabili medaliaţii la individual şi pe echipe, dar şi gimnaştii calificaţi în finalele pe aparate de duminică.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică