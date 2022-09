Kickboxing-ul, "rege" în weekend! Spectacol în ring şi pe tatami, la Mangalia

Complexul Sportiv „Callatis” din Mangalia va găzdui, sâmbătă, 3 septembrie, şi duminică, 4 septembrie, întrecerile Campionatului Naţional de Kickboxing la proba K-1 în ring, sport olimpic, şi Cupei României la probele de la Tatami (Kick-Light, Light-Contact şi Points-Fighting), pentru copii, cadeţi, juniori şi seniori.Cele două concursuri sunt organizate sub tutela Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact (preşedinte Dumitru Mocănaşu, vicepreşedinte Mircea Flavius Mitroescu).„După două ediţii desfăşurate la Constanţa şi una la Medgidia, am decis ca Naţionalele 2022 să se dispute la Mangalia, pentru a mobiliza tineretul din localitate, să vină să vadă competiţia şi apoi să practice sporturile de contact.În ciuda tuturor problemelor cu care ne-am confruntat, reale provocări - avem la dispoziţie o sală cu doar 400 de locuri, mult prea puţine faţă de numărul de participanţi şi spectatori, ringul adus de la clubul de box din Mangalia, iar saltelele de la Eforie Nord -, am reuşit să asigurăm condiţii optime, iar spectacolul sportiv la Naţionale şi Cupa României este unul garantat.De asemenea, am reuşit să avem la cazare 280 de persoane în acelaşi hotel, unde pot servi şi masa, totul la un preţ foarte mic. Sperăm să nu avem sincope din punct de vedere organizatoric, dar, chiar dacă vor apărea mici probleme, le vom remedia pe loc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.Vineri, 2 septembrie, seara, sunt programate cântarul oficial şi şedinţa tehnică, participanţi fiind antrenorii şi arbitrii.La evenimentul de la Mangalia, vor fi prezenţi 176 de sportivi la Cupa României la probele de la Tatami, respectiv 52 de sportivi la Campionatul Naţional de Kickboxing la proba K-1 în ring, reprezentând 21 de cluburi afiliate la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact (FRAMC).„Federaţia noastră are peste 65 de cluburi afiliate, peste 1.000 de sportivi fiind legitimaţi. Foarte important, Kickboxul şi Muay Thai sunt sporturi olimpice, fiind recunoscute de Comitetul Olimpic Internaţional în iunie 2021”, a explicat vicepreşedinte FRAMC, Mircea Flavius Mitroescu.Litera regulamentului va fi aplicată de o brigadă alcătuită din 16 arbitri iniţiaţi şi atestaţi de federaţie. Printre aceştia, se află şi campionul mondial la Muay Thai Ciprian Sora.Programul celor două concursuri este următorul: sâmbătă, 3 septembrie: ora 9.00: începerea concursurilor, meciuri pe ring şi cele trei tatami; ora 12.00: deschiderea oficială; orele 12.15-13.00: meciuri, pe ring şi cele trei tatami; orele 13.00-14.30: pauză; orele 14.30-19.00: meciuri la K1, Kick-Light, Light-Contact şi Points-Fighting, ora 19.00: festivitatea de premiere pentru categoriile care au fost finalizate; duminică, 4 septembrie: ora 9.00: reluarea concursurilor; ora 13.00: festivitatea de premiere şi închiderea concursurilor.XXXDupă turneele de la Mangalia, practicanţii de Kickboxing vor participa la Campionatele Mondiale de cadeţi şi juniori (Italia; 30 septembrie-9 octombrie), la Cupa Campionilor de la Bucureşti, în a doua jumătate a lunii octombrie, şi la Campionatele Europene de seniori (Turcia; 11-20 noiembrie).Foto: Cuget Liber